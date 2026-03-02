El mercado de fichajes continúa abierto en algunos rincones del mundo y ya comenzaron a surgir nuevos intereses por jugadores del fútbol chileno. En las últimas horas, se reveló que desde Brasil pusieron sus ojos en una “joya” que actualmente milita en Universidad Católica.

Según revela AS Chile, a pesar de que se esperaba que el jugador Nicolás Girón comience a ser más considerado en el plantel que dirige Daniel Garnero, todo podría dar un giro drástico, ya que el Corinthians, uno de los gigantes de Brasil, busca ficharlo a préstamo con opción de compra.

La joya de la UC que está cerca del Corinthians

Acorde a lo señalado por el medio, en estos días se están afinando los detalles, pero aún no hay nada firmado. “La idea es que se incorpore al equipo Sub 20 del ‘Timão’, que durante la primera parte del año disputa el Brasileirão y la Copa de Brasil de la mencionada categoría”, revelan.

Asimismo, se revela que sería una cesión hasta diciembre del 2027, donde desde ese momento el gigante de Sudamérica podría “ejercer en enero del 2027 la compra de un 35% del pase de Girón”, agregando que si no convence en su nuevo club, podría volver con los Cruzados.

En la misma línea, la publicación agrega que este traspaso sería visto con positivismo desde la UC, donde esperan que el jugador complete su formación en Brasil, considerando que es complicado que pueda sumar minutos en la escuadra titular.

