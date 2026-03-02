La U de Chile se terminó quedando con el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo. El Romántico Viajero venció por la cuenta mínima al Cacique en el Estadio Monumental, en un duelo que terminó con el arbitraje en la mira.

El desempeño de Cristián Garay en el encuentro ha dado mucho que hablar y más luego de los palos de parte de Fernando Ortiz. El técnico albo disparó con todo y aseguró que “el protagonismo no fue de uno ni de otro equipo, sino de una persona“.

Según el DT, al Cacique lo perjudicaron con “millones de faltas, no amonestan a jugadores de ellos“. Es por ello que un histórico del referato nacional decidió salir al paso no sólo para pararle el carro al Tano, sino que para darle un espaldarazo al juez de la jornada.

Con dos detalles: respaldan el arbitraje del Superclásico entre Colo Colo y la U

El desempeño de Cristian Garay en el Superclásico estaba más que en la mira. El árbitro ya tenía una polémica en un choque entre Colo Colo y la U, por lo que muchos esperaban ver si es que ahora podía estar a la altura.

Para Iván Guerrero, el arbitraje de Cristián Garay en el Superclásico entre Colo Colo y la U fue correcto. Foto: Photosport.

Y si bien Fernando Ortiz lo criticó, para un histórico como el ex silbate Iván Guerrero no hubo nada malo, salvo que no expulsaran al DT. “No me gustó que no expulsaran al técnico de Colo Colo, demasiado hueveo, molestar mucho al cuarto que no llamó nunca al árbitro. Levantar el brazo, reclamar, muy desagradable”, dijo en conversación con RedGol.

Ya entrando en el partido, el ex árbitro remarcó que no hubo polémicas como para hacer tanto show. “En la última lo estaban sujetando pero no era para que cayera, así que no me pareció penal. Las amonestaciones me parecieron bien en general. La del primero (a Arturo Vidal) no me pareció“.

“No hay nada que decirle, no le pueden echar la culpa. El partido fue malo, latero, fome, sin jugadas de gol. El arquero atajó recién al final”, complementó el otrora referí FIFA.

Eso no fue todo, ya que Iván Guerrero le puso nota casi perfecta a Cristián Garay por su actuación en el Superclásico. “Le pondría un 6, anduvo bien en general. ¿Qué le podemos cargar? La amonestación a Vidal que fue exagerada y la no expulsión del técnico de Colo Colo“.

Finalmente y sobre aquella amonestación al King, el ex juez fue categórico: “Era innecesaria, pero para marcar presencia la puso. Yo pensé que el VAR lo iba a llamar para mirar, pero no. Estuvo cerca del juego, con personalidad y correcto”.

Con esto, le quitan el piso a Fernando Ortiz por sus reclamos contra el arbitraje del Superclásico. Colo Colo se queda sin excusas luego de caer otra vez ante la U en el Estadio Monumental, algo que se está haciendo más común de lo que era hasta hace no mucho tiempo atrás.

Así quedaron Colo Colo y la U en la tabla de posiciones

