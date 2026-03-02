Gabriel Castellón venía siendo cuestionado en Universidad de Chile, pero apareció en el partido que todos quieren aparecer: brilló ante Colo Colo y se ganó los halagos de Julio Rodríguez.

En el duelo anterior ante Limache, el arquero formado en Santiago Wanderers cometió un error que derivó en el empate final. Esto generó que recibiera muchas críticas en la previa al Superclásico, pero estas se esfumaron luego de su gran actuación en el Estadio Monumental.

Castellón fue figura en Macul

Cuando el partido estaba igualado 0-0, Gabriel Castellón evitó lo que habría sido el 1-0 de Maximiliano Romero. También en los descuentos, estuvo notable para evitar el empate de Lautaro Pastrán. El portero fue una de las figuras de Universidad de Chile y eso lo destacó Julio Rodríguez, aunque también reveló lo que debe mejorar.

ver también DT campeón con U de Chile le entrega el diploma: “Zaldivia se graduó de líder positivo”

“Estuvo muy bien cuando fue requerido en tiros directos. Hay una en especial que tiene una reacción notable, la de Romero, que podría haber sido un golazo. Las críticas que se le hacen capaz que sean exclusivamente por el juego aéreo. A mí me gustaría ver un mejor juego de piernas en esos retrocesos, ahí tiene alguna deficiencia. Si la mejora, tendría un mejor juego aéreo”, explicó Rodríguez a RedGol.

De todos modos, el formador de Claudio Bravo resalta a Castellón. “Para mí es uno de los arqueros que más ha progresado en el fútbol chileno y ya está logrando un buen nivel. Lo demostró en el clásico que es un arquero consolidado en Universidad de Chile. Un equipo grande, que no es fácil conseguir arqueros que rindan como lo está haciendo Castellón y deben estar contentos con su nivel“, indicó.

Castellón estuvo notable ante Maxi Romero. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Gabriel Castellón ha disputado cuatro Superclásicos con la camiseta de Universidad de Chile, en los cuales sus números son muy buenos: 3 triunfos y 1 empate. Solo ha recibido un gol y fue de penal de Claudio Aquino. Para Julio Rodríguez, está consagrado en este tipo de encuentros.

“Comprobó que todas las condiciones que tiene, demostrarlas especialmente en un clásico, no es tan fácil. La presión que existe antes del partido, en el partido mismo, es fuerte y él está respondiendo en esos partidos clase A se puede decir y me alegro mucho por él. Está rindiendo en partidos bien importantes y ha sido la figura de la U en el triunfo ante Colo Colo“, cerró el maestro de Claudio Bravo.

En resumen:

El portero Gabriel Castellón fue figura en el triunfo de Universidad de Chile ante Colo Colo.

fue figura en el triunfo de ante Colo Colo. Castellón mantiene un invicto en superclásicos con 3 victorias y 1 empate disputados.

mantiene un invicto en superclásicos con y disputados. El formador de porteros Julio Rodríguez destacó las atajadas de Castellón ante Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

Publicidad