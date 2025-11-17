Colo Colo debe tomar varias decisiones pensando en el 2026. Una de ellas tiene directa relación con el arco, puesto que hoy en día ocupa como titular Fernando de Paul tras la salida a préstamo de Brayan Cortés a Peñarol.

Pues bien, el Tuto sigue sin convencer a gran parte de las colocolinos. Si bien no ha cometido los errores que marcaron los últimos días de Cortés, todavía no ha logrado ser esa prenda de garantía que tanto se necesita en el arco del Cacique.

Uno que entregó su vistió al respecto fue Julio Rodríguez, ex preparador de arqueros en Colo Colo y el formador de Claudio Bravo, quien aseguró que si en el Monumental traen a un meta de un poco más de categoría otra vez De Paul volvería a la banca.

ver también Para competir con Fernando de Paul: Colo Colo va por un arquero de primer nivel para el 2026

Rodríguez es tajante con el futuro del Tuto de Paul en Colo Colo

El ex arquero aseguró en charla con el sitio Bolavip Chile que “yo creo que De Paul ha cumplido, pero le falta cubrir más aspectos. También ha cometido errores. Hay algo que le falta, porque esos errores han quedado en la retina de los técnicos o la gente, que al final le cuestan partidos”.

“Es cierto que ha mejorado, pero esos errores se han traducido en goles en contra, que supuestamente en un arquero de más regularidad y categoría, capaz pudo resolver de otra forma“, agregó.

Fernando de Paul apenas ha tenido diez porterías imbatidas en Colo Colo durante este 2025. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Hulk aseguró que “si analizamos donde ha jugado De Paul, con que arqueros ha competido, casi todos son superiores a él. No hay que olvidarse que es primera vez que se siente titular de Colo Colo. Antes era siempre la alternativa, no era el dueño del arco. Entonces yo creo que ahí si le traen un arquero de más categoría, no va a jugar”.

“Esas cosas son difíciles de analizar, porque yo siempre he dicho que Colo Colo merece dos arqueros de categoría. Que hayan jugado buenos partidos aunque sean jóvenes en el primer equipo, que sean reconocidos como potencias en el arco de un equipo grande. Ahí Colo Colo tiene un problema y verán como lo intentarán solucionar”, concluyó.

Los números de Fernando de Paul en este 2025

Atajando para el Cacique en esta temporada el Tuto ha jugado en 25 compromisos, con 28 goles recibidos y diez porterías imbatidas en 2.221 minutos de acción.

Publicidad

Publicidad

ver también Entierran a Tuto De Paul tras festival de condoros ante la UC: “Está hecho para ser segundo arquero”

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán al ruedo el domingo 23 de noviembre cuando desde las 20:30 horas enfrenten a Unión La Calera en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.