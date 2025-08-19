Colo Colo sigue procesando la humillante paliza que recibió ante Universidad Católica. El 4-1 en contra en el Estadio Monumental fue la gota que rebalsó el vaso en un 2025 para el olvido, traduciéndose incluso en la despedida de Jorge Almirón como DT albo.

Y es que lo ofrecido por el Cacique en el recinto de Macul fue desastroso, con varios, demasiados rendimientos individuales que simplemente no estuvieron a la altura.

Uno de los principales apuntados es Fernando de Paul, quien de los cuatro goles recibidos tuvo responsabilidad directa en tres, redondeado un partido desastroso que instala un mar de dudas en sus capacidades de ser titular en el arco de Colo Colo.

“Hay arqueros que están hechos para ser segundos”

Quien tuvo duras palabras para el rendimiento del Tuto fue Juvenal Olmos, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports aseguró que “uno de los puntos negros de esta directiva es haber sacado a Brayan Cortés”.

“Fernando de Paul quedó como uno de Colo Colo y tal vez no todos están hechos para ser el uno. Hay arqueros que están hechos para ser segundos. Parecen primeros, pero son segundos”, agregó.

Fernando de Paul tuvo responsabilidad directa en tres de los cuatro goles que recibió Colo Colo ante la UC. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el emblema de Universidad Católica advirtió que “cuando les toca ser primeros, con todo lo que significa ser el arquero titular en un club como este, algo ocurre”.

Los números de Fernando de Paul en Colo Colo

En esta temporada 2025 el Tuto ha atajado en un total de 17 compromisos, donde ha recibido 21 goles y ha entregado en solo seis ocasiones su portería imbatida. En estos cerca de tres años en el Cacique el meta ha jugado 50 partidos, con 52 tantos recibidos y 17 porterías imbatidas.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán a la acción este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este encuentro será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

