Bronca total es la que existe en Colo Colo tras la dura derrota que sufrieron como locales en el Estadio Monumental ante Universidad Católica. Un sentir que se sintió con fuerza entre los hinchas de club, y dentro de ellos se incluye a los medios partidarios.

Es que quienes integran estos canales de comunicación que cubren la actualidad de los clubes son fanáticos de los mismos, entonces se convierten en el reflejo de lo que viven los aficionados en momentos como el que vive el Cacique, que lo convierte más encima en viral.

Medio partidario de Colo Colo estalla por goleada de UC

Es que para colmo de males, durante el 2025 los albos no registran victorias en los clásicos, y lo que ocurrió en Macul fue la gota que colmó el vaso. Es el caso de Sintonía Alba, quien transmite en formato streaming los partidos que juega este club.

En esa línea, fue durante el comienzo del segundo tiempo donde el comentarista de la transmisión expresó “esperemos que no caiga un gol dentro de los primeros 20 segundos“. Lamentablemente para Colo Colo, tal frase se convirtió en profesía.

Con el doblete de Cristián Cuevas para poner el 4-1 definitivo para Católica, el relator dejó fluir sus emociones y lanzó sin filtro lo que pensaba de aquel momento. “¡Te dije, 23 segundos! ¡Por la rechucha hueón! ¡En qué piensan! ¡Qué hacen!“, expresó con rabia el narrador.

“Gol de la Católica, se repite lo del primer tiempo. Qué lamentable. Cerremos todo y nos vamos. Gol de la Católica, Cristian Cuevas pone el 4-1 en el Monumental”, complementó el cantagoles para luego dar paso al comentarista quien dijo “otra vez le queda la pelota de vuelta, captura ese rebote, no te puedo creer, 23 segundos. ¡Por la rechucha!“.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

En busca de sumar su primer triunfo en la segunda rueda, por la fecha 21 en Liga de Primera, Colo Colo visitará a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, en duelo a jugarse este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas.