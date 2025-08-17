Ídolos de Colo Colo ven un problema mayor al futbolístico: “tiene rivales adentro…”

Colo Colo sufrió una de sus derrotas más duras de la temporada este sábado, al caer 4-1 en el Clásico ante Universidad Católica. Desde el primer minuto, los albos fueron superados en todos los aspectos tácticos y, sobre todo, en actitud.

Tras la goleada, la salida de Jorge Almirón de la banca es inminente, sin embargo, dos ídolos del Cacique conversaron con RedGol y alertaron a los hinchas: la crisis que atraviesa el club es mucho más profunda que un simple problema deportivo.

“Nunca vi perder así a Colo Colo…”

Uno de los primeros en alzar la voz fue Gualberto Jara, exayudante de Gustavo Benítez en el Cacique y técnico interino del club en varias ocasiones, quien señaló “No da ni para comentar. La verdad, nunca vi perder así en el Monumental a Colo Colo, jugando de esa manera”, expresó.

Jara fue aún más crítico con el manejo de Almirón, apuntando a la falta de un plan de juego definido. Según él, el equipo no sabe a qué juega, y la situación se agrava porque los jugadores “tratan de salvar un partido” de forma individual, sin una estrategia colectiva.

“No se ve un equipo que tenga cabeza, no se sabe a qué juega, son fuerzas individuales que tratan de hacer lo que pueden, tratan de salvar un partido como pueden, cuántos partidos llevamos sin ideas” sentenció.

“Colo Colo tiene rivales adentro”

A las críticas se sumó Ricardo Dabrowski, exgoleador y extécnico del club, quien señaló que la desconcentración fue un factor clave para la derrota alba, agregando que; “Si uno analiza el primer y el cuarto gol, eso indica desconcentración… el equipo no estaba metido en el partido”, afirmó.

Sin embargo, su análisis fue mucho más allá del rendimiento deportivo. El “polaco” sin mencionar a alguien en particular, apuntó contra varios estamentos del club, dirigentes, técnico y jugadores, entre ellos, señalando que la crisis de Colo Colo viene de arriba hacia abajoy que el club ya no funciona como una familia.

De forma contundente, Dabrowski concluyó: “Cuando no hay compromiso o cuando un plantel tiene una forma de actuar, es difícil que todos se comprometan , cuando ven determinadas cosas, se resiente el equipo. Es muy difícil la administración, que no tiene nada que ver con el hincha de Colo Colo, pero el grupo no se identifica y en el deporte se necesita compromiso. Colo Colo tiene rivales adentro mismo de la institución” finalizó.

