Colo Colo vivió una horrible jornada en el clásico ante Universidad Católica y fue goleado en condición de local. Arturo Vidallevantó la voz unas horas después de finalizado el encuentro.

Si bien los Albos no venían en un buen momento, pocos imaginaron que el marcador terminaría 4-1 en favor de los Cruzados. Los dirigidos por Daniel Garnero explotaron todas las falencias del actual campeón chileno e incluso, pudieron ampliar el marcador.

El lamento de Arturo Vidal

Colo Colo a nivel colectivo e individual tuvo una muy baja presentación. Uno de los más cuestionados fue Arturo Vidal. Incluso fue uno de los primeros cambios y salió entre fuertes pifias, aunque no quedó muy claro si estas eran dirigidas hacia el King o hacia Esteban Pavez, quien ingresó en su lugar.

Lo cierto, es que Vidal quedó afectado por la dura derrota del equipo que lo formó como futbolista. Luego del encuentro no habló con los medios de comunicación, pero finalmente rompió el silencio a través de una historia de Instagram.

“Vergüenza es poco para explicar lo que siento en estos momentos. Seguiremos trabajando y luchando hasta el final. Gracias gente por todo y perdón“, escribió Arturo Erasmo Vidal en su cuenta persona.

Colo Colo vive un muy oscuro presente. Con la derrota quedaron en el 8° lugar con 27 puntos, fuera de zona de clasificación a cualquier competencia internacional. En las próximas horas podrían oficializar la salida de Jorge Almirón como el técnico del club.

El siguiente partido de los Albos será el sábado 23 de agosto ante Palestino como visita, en el Estadio Municipal de La Cisterna. Lo más probable que en este encuentro ya no esté Almirón, por lo que tendrían que recurrir a un entrenador interino. Difícil momento para Colo Coloy Arturo Vidal.