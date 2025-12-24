Deportes Iquique deja atrás una campaña del 2025 para el olvido. El elenco del norte comenzó como avión con participación en copas internacionales, pero esto le pasó la cuenta. El cambio de tres cuerpo técnicos fue la última señal antes del descenso a final de año. Lo que fue la sentencia para una temporada con más malas que buenas.

Pero la página ya se dio vuelta y desde los dragones celestes quieren volver a ser protagonistas. Por lo mismo adelantaron la navidad y confirmaron a cuatro refuerzos para iniciar la operación retorno.

El primer anuncio fue Franco Ledesma que viene de ser titular en San Marcos de Arica. Luego vino su compañero en defensa: Jorge Nicolás Ayala. El charrúa viene de jugar en Miramar Misiones, en la primera división de Uruguay.

Los refuerzos de Deportes Iquique para el 2026

Pero eso no fue todo ya que en el medio campo anunciaron a Joaquín Pereyra. El volante fue uno de los más destacados en Santiago Wanderers en el 2025 y hasta tuvo opciones en la Liga de Primera. Pero la guinda de la torta quedó para el ataque.

Esto debido a que se confirmó la llegada de Isaac Díaz. El ex Universidad de Chile y Rangers defenderá a los celestes en el 2026, y la ilusión está intacta con el ariete de 35 años.

“Fue uno de los goleadores de la categoría y capitán del equipo, sumando experiencia y liderazgo al plantel. Esas características son las que aportará a los Dragones desde el compromiso y el rendimiento dentro de la cancha”, recalcaron ilusionados con la llegada del “Torito de Fresia”.

A este grupo se suman los renovados Diego Orellana, Álvaro Ramos, Matías Blásquez, y el portero Daniel Castillo. Por lo que el elenco dirigido por Rodrigo Guerrero va seriamente en la búsqueda del retorno a la Liga de Primera.