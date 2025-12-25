Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Debate

“Los demás están muy por debajo”: Claudio Bravo se sincera y elige al mejor futbolista de la historia

El portero nacional confesó que siempre confío en este jugador y finalmente el tiempo le dio la razón. “Mucha gente me agradeció”, recalcó.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Bravo recalcó que Messi es el mejor de la historia
© Getty ImagesBravo recalcó que Messi es el mejor de la historia

La temporada 2025 empieza a llegar a su fin, y una vez más se abre el debate sobre el mejor jugador de la historia. Tema que ahora abordó Claudio Bravo y que no tuvo dudas para confesar su elección. 

El Bicampeón de América habló de todo con el youtuber Joaquín Ketlun, y justamente fue consultado por dicha interrogante que divide las aguas cada cierto tiempo. Por lo que el formado en Colo Colo respondió fuerte y claro: Lionel Messi

“Hubo una reunión con Kast”: filtran que Claudio Bravo suma bonos como próximo ministro del Deporte

ver también

“Hubo una reunión con Kast”: filtran que Claudio Bravo suma bonos como próximo ministro del Deporte

“Es el mayor jugador a nivel mundial de la historia. Creo que los demás están muy por abajo”, expresó Bravo que justamente con el “10” compartió en el Barcelona. “Conociendo a la persona y la parte futbolística. Lo tuve como rival y compañero. Tuve las dos visiones: lo sufrí y lo disfruté”, complementó entre risas. 

Los elogios de Claudio Bravo a Lionel Messi

Pero la elección de Claudio Bravo más allá de los grandes goles y títulos que conquistó Lionel Messi. Para el golero su elección considera puntos que muchos no vieron y que tiene relación a los malos momentos que sufrió en la selección de Argentina. 

Claudio Bravo elogió la carrera de Lionel Messi (Photo by Rob Carr/Getty Images)

Claudio Bravo elogió la carrera de Lionel Messi (Photo by Rob Carr/Getty Images)

Era solo cosa de tiempo para que las cosas salieran bien. El tiempo me dio la razón. Me escribieron después, mucha gente agradeciendo las buenas palabras. Uno lo hace porque conoce a la persona y las familias.  

Publicidad

“Tuve varios compañeros que lo pasaron mal por las finales (que se perdieron ante Chile). Ellos venían de un periodo de tiempo donde no se les dio en las finales. Las críticas eran terribles”, agregó el portero. 

“Te vas quedando…”: Claudio Bravo explica el motivo de su repentino retiro del fútbol

ver también

“Te vas quedando…”: Claudio Bravo explica el motivo de su repentino retiro del fútbol

“Nosotros (Chile) sabíamos que íbamos a salir campeones. Más allá si teníamos a Argentina al frente. La sensación de fortaleza era muy grande (…) Pero cuando me tocó hablar siempre mencioné que era solo cosa de tiempo para que las cosas salieran bien… y el tiempo me dio la razón. Me escribieron después, mucha gente agradeciendo las buenas palabras. Uno lo hace porque conoce a la persona y las familias”, sentenció Bravo contundente sobre el legado de Messi. 

Publicidad
Lee también
Surge el primer gran problema para la U en 2026
U de Chile

Surge el primer gran problema para la U en 2026

"El nuevo Messi": la historia del nuevo "10" que llega a Coquimbo
Mercado de fichajes 2026

"El nuevo Messi": la historia del nuevo "10" que llega a Coquimbo

Amistoso de la U en Perú con riesgo de suspenderse por culpa de Messi
U de Chile

Amistoso de la U en Perú con riesgo de suspenderse por culpa de Messi

El momento exacto en que todo se pudrió con Pavez en Colo Colo
Colo Colo

El momento exacto en que todo se pudrió con Pavez en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo