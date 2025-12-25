La temporada 2025 empieza a llegar a su fin, y una vez más se abre el debate sobre el mejor jugador de la historia. Tema que ahora abordó Claudio Bravo y que no tuvo dudas para confesar su elección.

El Bicampeón de América habló de todo con el youtuber Joaquín Ketlun, y justamente fue consultado por dicha interrogante que divide las aguas cada cierto tiempo. Por lo que el formado en Colo Colo respondió fuerte y claro: Lionel Messi.

“Es el mayor jugador a nivel mundial de la historia. Creo que los demás están muy por abajo”, expresó Bravo que justamente con el “10” compartió en el Barcelona. “Conociendo a la persona y la parte futbolística. Lo tuve como rival y compañero. Tuve las dos visiones: lo sufrí y lo disfruté”, complementó entre risas.

Los elogios de Claudio Bravo a Lionel Messi

Pero la elección de Claudio Bravo más allá de los grandes goles y títulos que conquistó Lionel Messi. Para el golero su elección considera puntos que muchos no vieron y que tiene relación a los malos momentos que sufrió en la selección de Argentina.

Era solo cosa de tiempo para que las cosas salieran bien. El tiempo me dio la razón. Me escribieron después, mucha gente agradeciendo las buenas palabras. Uno lo hace porque conoce a la persona y las familias.

“Tuve varios compañeros que lo pasaron mal por las finales (que se perdieron ante Chile). Ellos venían de un periodo de tiempo donde no se les dio en las finales. Las críticas eran terribles”, agregó el portero.

“Nosotros (Chile) sabíamos que íbamos a salir campeones. Más allá si teníamos a Argentina al frente. La sensación de fortaleza era muy grande (…) Pero cuando me tocó hablar siempre mencioné que era solo cosa de tiempo para que las cosas salieran bien… y el tiempo me dio la razón. Me escribieron después, mucha gente agradeciendo las buenas palabras. Uno lo hace porque conoce a la persona y las familias”, sentenció Bravo contundente sobre el legado de Messi.

