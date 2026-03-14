Maximiliano Guerrero ratificó una vez su buen nivel en la U de Chile y lo hizo con el gol de la victoria frente a Coquimbo Unido. Todo ocurrió a los pocos días de la salida de Francisco Meneghini, quien luego del empate contra Universidad de Concepción llegó a un acuerdo para dejar su cargo.

Con el interinato de John Valladares, el Romántico Viajero festejó un 1-0 donde Guerrero se llevó todas las luces. Coronó con un preciso remate de primera un centro de Agustín Arce. El “7” del Bulla dejó sin chances de reacción a Diego Sánchez cuando quedaba casi un cuarto de hora de juego.

Sobre el final, Guerrero fue reemplazado por Nicolás Fernández. El ex jugador de Deportes La Serena fue erigido como la figura del encuentro para quienes hicieron la transmisión de TNT Sports. “Fue un triunfo muy importante, veníamos de una semana muy difícil”, marcó el extremo de la U.

Maxi Guerrero felicitó a Agustín Arce por su centro en la jugada del gol. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Se nos había ido el técnico, asumió John, tomamos la responsabilidad. Sabíamos que era complicado venir a jugar, pero lo hicimos de buena manera. Nos entregamos al máximo como nos dijo el cuerpo técnico”, apuntó el Maxi Guerrero en esa conversación que tuvo con el periodista Marcelo Díaz.

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Evidentemente los días en la U de Chile no fueron muy tranquilos, pero esta victoria ante Coquimbo Unido gracias al gol de Maxi Guerrero seguramente servirá para tomar aire fresco en la Liga de Primera 2026. La salida de Paqui Meneghini todavía deja huellas.

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Marcelo Morales y Maxi Guerrero festejan el gol de la U. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Es complejo, uno nunca quiere que se vaya un técnico. Tuvimos que sacar la tarea adelante y se dio de buena forma. Muy feliz que me haya salido el gol también”, aseguró Guerrero, quien llegó al Centro Deportivo Azul desde los granates y también jugó en Rangers de Talca.

La idea del partido fue clara. “Estábamos muy concentrados, sabíamos que teníamos que estar metidos en el partido. Y meter en todo momento. Logramos ganar, muy feliz por el esfuerzo que hizo el equipo”, sentenció Guerrero, quien propició el segundo festejo del Bulla en la Liga de Primera 2026.

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Universidad de Chile pasó a Coquimbo Unido en su cosecha al cabo de 7 partidos disputados en la Liga de Primera 2026.

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