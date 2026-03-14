Universidad de Chile vive momentos de definición para saber quién será su próximo entrenador. Nicolás Peric tiene como favorito para este puesto a Martín Lasarte.

El ciclo de Francisco Meneghini no salió según lo esperado y luego de un solo triunfo en siete partidos, además de haber sido eliminado en Copa Sudamericana ante Palestino, terminó dejando su cargo. Ahora la danza de nombres para reemplazarlo es interminable.

El factor Lasarte

Desde Jorge Sampaoli hasta Jorge Fossati han surgido como candidatos a llegar a Universidad de Chile. Más allá de eso, Nicolás Peric sabe que la directiva del Romántico Viajero no puede volver a cometer un error, tal como lo hicieron con Paqui Meneghini.

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“La dirigencia tiene tan poco margen para poder equivocarse ahora, que van a tener que tomarse el tiempo”, indicó el ex seleccionado chileno en “Hay Zoom” de TVN. Fue tras esto que postuló a un nombre que conoce muy bien al Bulla: Martín Lasarte.

“A mí me gusta Lasarte, es un hombre muy de fútbol, te puede encaminar un equipo, más allá de lo futbolístico, en lo no verbal, está ahí“, explicó Peric. El técnico uruguayo está libre luego de su último paso por Nacional de Montevideo en 2025.

Lasarte conoce muy bien a U. de Chile. Imagen: Photosport

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Martín Lasarte tiene un exitoso pasado en Universidad de Chile. Estuvo entre 2014 y 2015, ganando tres títulos: Liga de Primera, Supercopa y Copa Chile. Además, el Loco asegura que el charrúa podría ser clave para levantar al camarín del León.

“Lasarte es capaz de pegarte un palmetazo en la espaldita y vamos para adelante, es un motivador también, un tipo que te dice las cosas a la cara, yo creo que es un muy buen nombre para el momento de la U“, cerró el campeón con Argentinos Juniors y Cobresal.

En resumen:

Francisco Meneghini dejó su cargo tras registrar un solo triunfo en siete partidos disputados.

dejó su cargo tras registrar un solo triunfo en disputados. El uruguayo Martín Lasarte ganó tres títulos con Universidad de Chile entre 2014 y 2015.

ganó con Universidad de Chile entre 2014 y 2015. Nicolás Peric postuló a Lasarte, quien está libre tras dirigir a Nacional de Montevideo en 2025.

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