El ídolo de los azules asegura que viene hace tiempo consagrándose en el grupo, por lo que debe asumir el desafío de sacar adelante la campaña.

Universidad de Chile volvió a los abrazos de la mano de Eduardo Vargas, quien marcó dos goles en la victoria por 2-1 ante Deportes Concepción en la Liga de Primera 2026.

Con un sacrificado juego, pero además imponiéndose como la principal arma en ataque, Vargas se muestra como un líder dentro del plantel bullanguero, algo que un ídolo del club le pide que tome ese rol.

Fue Johnny Herrera quien sacó la voz para destacar lo que hace su compañero del título de la Copa Sudamericana 2011, haciéndole una invitación para que sea protagonista en todo momento.

“Son esos partidos que tienes la responsabilidad de ganar como sea, la U no jugó bien, pero Eduardo hizo un partido de consagrarse“, explicó.

Eduardo Vargas suma cinco goles con U de Chile. Foto: Diego Martin/Photosport

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Johnny Herrera: “Eduardo Vargas es el mejor de la U”

Fue en el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, donde Johnny Herrera asegura que quiere ver por mucho tiempo a Eduardo Vargas: “Con Charles, paradójicamente que son los mayores, pero siguen siendo los mejores”.

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“Eduardo tienen que tomar un rol de líder absoluto y de echarse el equipo al hombro. Si lo entiende de esa forma y lo trata de conseguir, impregna otro ritmo, otra velocidad, metiendo el equipo para adelante”, profundizó.

Por lo mismo, asegura que es hora de que saque diferencias y empiece a creerse el cuento con ser el experimentado y el que marca el ánimo del camarín, incluso en partidos complicados para la U.

“Eduardo es el mejor de la U por lejos, se suma a Charles que viene de una lesión, pero los que crean, como Assadi y Altamirano de pronto no están con la chispa y eso debilita la ofensiva de la U”, cerró.

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Mira los goles de Eduardo Vargas en U de Chile: