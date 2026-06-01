En su informe arbitral, Mario Salvo detalló la razón de la expulsión de Diego Carrasco en el partido entre U. de Chile y Deportes Concepción.

La polémica que marcó el triunfo de U. de Chile sobre Deportes Concepción tuvo a Mario Salvo como protagonista. A los 76′, el árbitro expulsó a Diego Carrasco por insultos y generó la ira del conjunto lila.

“El partido se nos escapa por pura y exclusiva responsabilidad del árbitro“, disparó Joaquín Larrivey, exazul y hoy capitán del León de Collao, en TNT Sports. “Salvo que tenga un oído de un lobo o perro, es imposible que escuchara a 50 metros que lo insultó”, aseguró.

También se manifestó Nano Díaz. “Estoy a la orilla de la cancha todos los partidos y todos los jugadores están constantemente diciendo cosas. Si se cumple ese criterio, vamos a echar 350 jugadores por fecha”, dijo el DT.

Ahora, se conoció qué fue lo que dijo Diego Carrasco para merecer la tarjeta roja. Según Mario Salvo en su informe arbitral, el jugador lo insultó “de forma directa y a viva voz”, diciéndole “cobra el penal pos, concha de tu madre“.

El informe arbitral de Mario Salvo tras el partido entre U. de Chile y Deportes Concepción

Fue un partido bastante movido para Mario Salvo, quien sacó un total de 10 tarjetas (nueve amarillas y una roja) el pasado sábado en el Estadio Nacional. Seis jugadores de la U fueron amonestados.

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Más allá de eso, el árbitro marcó que “durante diversos pasajes del segundo tiempo, se encienden bengalas desde la galería sur donde se ubicaba la barra local”, lo que podría traerla problemas a la escuadra del Bulla