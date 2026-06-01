Los Bravos del Morro le apuntaron directamente a Jaime Caro, preparador de arqueros de los albiverdes. Lo sindicaron como autor de esa reacción contra Iván Sandrock.

La Primera B perdió al único invicto que tenía, pues San Marcos de Arica cayó por 1-0 ante Deportes Temuco en el estadio Carlos Dittborn. Fue una solitaria anotación del uruguayo Luis Acevedo la que desniveló el encuentro. Y dejó a la escuadra adiestrada por Iván Sandrock con el sabor amargo de una derrota.

Una sensación desconocida hasta el encuentro ante el Pije, donde Arturo Sanhueza celebró junto a su cuerpo técnico el pitazo final que hizo sonar el árbitro Nicolás Gamboa. El DT del cuadro albiverde se felicitó con Jaime Caro, quien a las horas fue apuntado con una seria acusación.

La hizo San Marcos de Arica mediante sus canales oficiales. “Nos vemos en la obligación de informar y repudiar categóricamente los graves hechos ocurridos: nuestro director técnico fue víctima de una agresión física y verbal por parte de Jaime Caro”, denunciaron los Bravos del Morro.

Iván Sandrock, el DT de San Marcos de Arica. (Foto: Linkedin).

“Es integrante del cuerpo técnico de Deportes Temuco y, lamentablemente, en el pasado formó parte de la institución. Consideramos inaceptable y doloroso que un profesional con conocimiento de nuestra identidad incurra en conductas que atentan contra la integridad física y moral de nuestros trabajadores”, reza el comunicado que difundió el cuadro ariqueño.

Tienen razón: en su época de arquero, Caro fue parte de San Marcos de Arica en la temporada 2010. También jugó en Santiago Morning, Deportes Concepción, Provincial Osorno, Unión San Felipe y Arturo Fernández Vial.

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Jaime Caro en su época de golero. Hoy es entrenador de arqueros en Deportes Temuco. (JOY URQUIETA/PHOTOSPORT).

“Rechazamos tajantemente cualquier acto de violencia, tanto dentro como fuera de la cancha. Exigimos el máximo respeto para nuestra gente”, sentencia el comunicado público de San Marcos de Arica. Todo dependerá del informe de Nicolás Gamboa para saber si Jaime Caro se expone a alguna sanción.

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Revisa el comunicado de San Marcos de Arica contra Jaime Caro de Temuco

Captura San Marcos de Arica.

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Revive el compacto del triunfo de Temuco en el Carlos Dittborn

Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

San Marcos de Arica suma 25 puntos mientras que Deportes Temuco acumula 23 unidades en la tabla de posiciones de la Primera B al cabo de 14 fechas.

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