El Huevo fue apuntado por un exgerente deportivo del Pije por no darle chances a este ariete angolino de 19 años que destaca como la gran promesa en la institución. Aunque el Tomatín Rojas destacó también a Paulo Contreras: "un volante para ver con traje, es pura técnica", lanzó.

Esteban Valencia últimamente ha hecho ruido por algunas polémicas en su rol como DT del equipo femenino de Deportes Temuco y esta semana también fue cuestionado el trabajo que hizo en el plantel profesional masculino del Indio Pije, donde en las últimas semanas ha brillado un joven angolino de 19 años.

Se trata de un atacante que ya anotó sus primeros dos goles en la plantilla estelar. Y que frecuentemente está llamado a los microciclos de la selección chilena Sub 20. Las referencias son para Cristian Rocha, un novel ariete que le provoca ilusión hasta a Marcelo Salas. Con todo lo que eso significa.

También se la generaba a Roberto Rojas, exgerente deportivo del cuadro albiverde. “Mi regalón. Lo vi a los 15, 16 años. Es un proyecto de Temuco que lo ha tenido siempre en la casa del jugador. Él es de Angol. Un ‘9’ que desde que lo vi la orden fue adelantar procesos”, describió el Tomatín en el programa Rayando el CDA.

“Si el chico no podía jugar en la 16, tenía que jugar en la 18 y cuando cumplió un año con 16 jugó en proyección. Lamentablemente Esteban Valencia el año pasado no lo hizo jugar”, repasó el otrora golero que tuvo Universidad de Chile, O’Higgins y Unión Española, entre otros clubes.

Esteban Valencia en su rol de DT de Deportes Temuco. (Pepe Alvujar/Photosport).

Un error, según el punto de vista de Tomatín Rojas. “Creo que el chico ya venía pidiendo, y tenía que tener más minutos desde año pasado. Ahora apareció con Arturo y ha sido clave en el repunte de Temuco”, aseguró el ex colaborador que tenía Matador Salas en el Pije.

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Tomatín Rojas cree que Valencia erró al no poner a Rocha y elogia a otro joven de Deportes Temuco

Si bien Esteban Valencia estimó no darle chances a Cristian Rocha en Deportes Temuco, eso sí lo hizo Arturo Sanhueza. “Se va desenvolver mucho, es fuerte, gira, aguanta bien la pelota, va para delante. Te mete el traste, te bota, es delantero de los que valen plata”, aseguró Tomatín Rojas.

Cristian Rocha en acción ante Rangers de Talca. (Foto: Deportes Temuco).

“Hicimos un proyecto importante con Marcelo en las inferiores de Temuco, porque no quiere que pase lo que vivió cuando tenía 13, 15 años. Que los chicos tengan todas las herramientas en el club, dentro de lo que se puede. Cristian Rocha está dentro de ellos. Alguna vez se quiso ir a la Católica, la U, Colo Colo”, confesó el exarquero.

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Añadió más contexto. “Se notaba que va para arriba, pero tuvo la paciencia y está feliz, se desarrolla y juega. Me pone contento es que juegan bastantes chicos, están apareciendo. Era un proyecto de 15, 17 jugadores que era un grupo que llamamos Grupo Especial”, recapituló.

“Saqué la idea cuando jugaba en la Católica el 85. No era tan difícil. A trabajar con los chicos en los que creíamos con los entrenadores que tenían proyección para llegar arriba. En Temuco no puedes entrenar a los 425. Entonces, le dimos a un grupo de 15 jugadores la alimentación, doble entrenamiento tres veces a la semana, musculación”, afirmó Roberto Rojas.

El Tomatín Rojas está orgulloso del trabajo hecho en las juveniles de Temuco. (Dragomir Yankovic//Photosport).

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Prosiguió con eso. “Está el resultado. son chicos que ahora juegan y se imponen en el mercado. Tengo entendido que hay varios con signo peso llamando a Temuco. Me llena de orgullo porque Temuco no vendía un jugador desde 1712″, bromeó el Tomatín.

Y advirtió sobre otro futbolista juvenil que ha causado gran impresión en los albiverdes. “Está la irrupción de Paulo Contreras. Es el que lleva más minutos este año. Es un volante central que hay que ponerse corbata para verlo porque es pura técnica”, sentenció Tomatín sobre el oriundo de Gorbea de 21 años.

Paulo Contreras, el otro joven surgido en el club que destacó Tomatín Rojas. (Captura Deportes Temuco).

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Revisa la entrevista completa a Roberto Tomatín Rojas

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