Comienza a tomar forma el mercado de pases y un equipo que necesita dejar atrás el terirble 2025 es Deportes Temuco. Tras poner en duda su mandato como dueño del club, Marcelo Salas apunta a seguir en La Araucanía y ya alista el 2026.

El Matador ratificó a Arturo Sanhueza como entrenador para la siguiente temporada y rápidamente quiere armar su plantel estelar. Ahí, un viejo conocido toma fuerza para vestirse de albiverde.

Es que tras abandonar la banca del Pije del año pasado, Esteban Valencia retomó sus funciones en las series menores, como jefe técnico. Eso sí, su huella podría verse igual en el primer equipo, ya que se hijo tiene una oferta del club.

Así avanza la negociación de Marcelo Salas en Temuco

Desde La Araucanía buscan un fichaje de la Liga de Primera para reforzar a Deportes Temuco. Ahí, Marcelo Salas apunta al hijo de ex compañero de U de Chile, donde ya iniciaron las conversaciones: Esteban Valencia.

Valencia viene de jugar en Ñublense /Photosport

“Esteban Valencia Jr. (26) tiene una propuesta de Deportes Temuco para jugar en el Ascenso 2026. El padre y el tío Matador lo quieren liderando al equipo. Se darán unos días, tiene opciones en Primera igual tras dejar Ñublense”, reveló el periodista Rodrigo Arellano.

El volante ya fue oficializado como una de las partidas del elenco chillanejo, tras una irregular campaña. Previo a eso, pasó por Unión La Calera entre 2019 y 2024, con largas campañas siendo titular.

Esteban Valencia participó en 20 partidos de Ñublense este año y con miras al ascenso 2026, Marcelo Salas quiere reclutarlo en Temuco. Las próximas jornadas serán claves para definir su futuro y ser oficializado prontamente en el equipo.

