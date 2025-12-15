Universidad Católica logró uno de sus objetivos este año y clasificó a la nueva edición de Copa Libertadores y, con eso en mente, la Franja ya define a las figuras que llegarán la próxima temporada a reforzar el plantel, donde revelan que ya hay un jugador a punto concretar su fichaje.

Son distintos los jugadores que suenan para llegar a los Cruzados, entre ellos Leonardo Valencia, Matías Palavecino y Bruno Cabrera. Sin embargo, a pesar de que aún no hay nada concreto, aseguran que la UC revelará pronto a su primer gran refuerzo.

Justo Giani cada vez más cerca de Universidad Católica

Según reveló el periodista deportivo César Luis Merlo, la negociación entre Justo Giani, delantero que juega actualmente en Aldosivi, y la Franja están muy avanzadas. “Las charlas se encuentran en la etapa final y, si todo sale de acuerdo a lo previsto, firmará por un año con una opción a prorrogar el contrato”.

Hace algunos días, el periodista Jorge Cubillos se refirió a la posible llegada de Giani, señalando: “Garnero lo conoce y su representante es el mismo, el ex futbolista, Mauro Boselli”.

“Ahora, con la posibilidad de tener un mediocentro ofensivo, Garnero lo ha pedido en varias oportunidades. Esto podría darse, ya que él (Giani) con Aldosivi termina contrato a finales de diciembre”, señaló.

La carrera de Justo Giani

El jugador comenzó su carrera en Quilmes A.C., para luego pasar por Newell’s Old Boys, Patronato, Atlético Tucumán, llegando esta temporada a Aldosivi, club con el que ha disputado 30 partidos y ha anotado en 5 oportunidades.