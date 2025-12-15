Universidad Católica cumplió uno de sus grandes objetivos y selló su clasificación a la nueva edición de Copa Libertadores y, con eso en mente, la Franja comienza a mover sus piezas y muchos se preguntan que pasará con la continuidad de una de sus figuras: Eugenio Mena.

Hace algunos días, Cooperativa Deportes reveló que la dirigencia hizo una oferta para la renovación del jugador, donde él estaría analizando su futuro deportivo. A esto se suma, que Radio ADN señaló que Mena manifestó su interés de regresar a Santiago Wanderers.

Ante los distintos rumores sobre su continuidad, ahora El Deportivo reveló que su futuro en la Franja ya estaría cerrado para el 2026.

¿Eugenio Mena seguirá en Universidad Católica?

Según reveló el medio, los Cruzados cerraron la continuidad de Mena para la próxima temporada, luego de concretar la renovación del jugador por un año más.

Asimismo, la publicación añade que en su contrato original se contemplaban cuatro años y para que los últimos dos se hagan efectivos el jugador debía concretar ciertos objetivos que sí cumplió.

Ante esto, Cruzados y el jugador negociaron y llegaron a un acuerdo, que se debería oficializar pronto.

Publicidad

Publicidad

Eugenio Mena se queda el 2026 /Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también ¡Pensando en Libertadores! Afirman que U Católica hará poda masiva y 7 jugadores saldrían del club

Se descarta su llegada a Wanderers

El club que compite en Primera B está analizando lo que será la próxima temporada, donde se señaló que el jugador junto a Óscar Opazo expresaron las ganas de llegar al equipo, pero que la respuesta del equipo habría sido negativa porque tienen objetivos en mira y además, ambos jugadores “están fuera del rango de edad que desean”.

Sin embargo, El Deportivo descarta estos rumores, señalando que Mena nunca tuvo intenciones de buscar su salida de Universidad Católica.

Publicidad