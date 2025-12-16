Hace algunos años atrás, el fútbol chileno vivió un verdadero terremoto pero no dentro de la cancha. El round que tuvieron Juan Cristóbal Guarello con Francis Cagigao en vivo en Radio ADN marcó un momento clave en el desarrollo del balompié criollo en los últimos años.

La encerrona que sufrió el periodista de parte del ex jefe de selecciones nacionales de la ANFP desató su salida y una ola de críticas a los involucrados, incluido Luka Tudor. Un episodio que este martes fue recordado por uno de los reporteros más importantes del país, quien arremetió con todo contra Pablo Milad por lo que intentaron hacer con el programa “Los Tenores”.

Danilo Díaz barre con la ANFP y Pablo Milad al recordar encerrona de Francis Cagigao a Juan Cristóbal Guarello

Este martes en Los Tenores de Radio ADN estaban recordando lo que fue el cruce de Juan Cristóbal Guarello y Francis Cagigao en su programa. Pero en medio de las risas, el periodista Danilo Díaz sacó la artillería y pidió contar la verdad “para crucificar a todos los que se metieron también“.

Ante la sorpresa de sus compañeros, el reportero siguió. “No tengo plata, pero tengo tiempo y soy rencoroso. Ahí hubo algunos que se aprovecharon porque buscaron, yo la leí, que intentaron destruir a Juan Cristóbal Guarello y este programa“.

Tiempo atrás, Juan Cristóbal Guarello tuvo un tenso round con Francis Cagigao, el que terminó con su salida de Radio ADN. Foto: YouTube.

“Sabían lo que era este programa como visión crítica. Y es lo mismo que hizo el actual directorio de la ANFP encabezado por Pablo Milad y Jorge Yungue, cuando quisieron tirarme a los leones pero tengo más calle que ellos“, complementó.

Danilo Díaz fue más allá y recordó cómo lo apuntaron cuando criticó al mandamás de la ANFP aludiendo a su ex cargo como presidente de Curicó Unido. “Me quisieron acusar y metieron a Curicó Unido diciendo que yo había hablado de equipos chicos… Ellos sabían lo que había pasado“.

“¿Por qué lo digo? Porque si era así, la reacción era inmediata. Pasaron 48 horas, eso lo maquinaron, lo armaron. ¿Cuál era el objetivo? Sacarme de circulación a mí que estoy en este programa, el número 1. Columnista de El Mercurio, me sacan de circulación, me cuestionaban y le hacían daño al programa editorialmente que más los cuestiona“, añadió.

Danilo Díaz no paró y le dejó en claro a la dirigencia de Pablo Milad que “la operación les salió pésimo“. Eso, para luego remarcar que su salida de cadena fue porque “es bueno poner las cosas en su lugar“.

“Ellos no sabían cómo operábamos nosotros, el respaldo que te da la radio, que cuando quieren llamar para pedir cabezas los mandan a freír monos. Eso lo vi en otros medios, había periodistas corruptos también“, sentenció.

Danilo Díaz no se olvida de lo que fue la encerrona de Francis Cagigao a Juan Cristóbal Guarello. El periodista sigue en pie de guerra con el ente rector del fútbol chileno ante un proceso que no ha parado de sumar fracasos.

¿Cuándo termina el proceso de Pablo Milad en la ANFP?

Pablo Milad por ahora no ha dado muestras de renunciar a pesar de los fracasos que han marcado su proceso. El actual periodo con él al mando del fútbol chileno finalizará en noviembre del 2026.