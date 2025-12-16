Jaime García dejó algunas dudas sobre su futuro en Huachipato, pero también dio a entender que la renovación era muy posible, algo que quizá apresuró la búsqueda de refuerzos para el mercado de fichajes. El actual campeón de la Copa Chile se anotó un premio internacional por ese título.

Clasificó a la Copa Libertadores, algo que seguramente refrendó el trabajo de García a pesar de las dudas que hubo durante la temporada cuando el plantel transitó por algunos malos resultados. Con la campaña 2026 en mente, la plana mayor acerera también busca incorporaciones.

Y apuntó a un futbolista de vasto recorrido en Curicó Unido, cuadro que durante esta campaña tuvo muchos problemas en la segunda categoría del fútbol chileno. Coqueteó peligrosamente con la zona roja, aunque finalmente los Torteros evitaron eso. Damián Muñoz comenzó su trabajo para el año entrante.

Jaime García abraza a Rodrigo Odriozola tras ganar la Copa Chile. (Andres Pina/Photosport).

Podría perder a Carlos Herrera, quien genera interés en el Huachi. “Ya hay conversaciones con el ex jugador de Curicó Unido”, marcó el periodista Sergio Godoy Acosta, corresponsal de radio Cooperativa, quien suele tener información muy certera de toda la región del Bío Bío.

Carlos Herrera se formó en Curicó Unido y ascendió al plantel profesional en 2019. (Dragomir Yankovic/Photosport).

A la espera de renovar a Jaime García, Huachipato avanza en Carlos Herrera como refuerzo

La situación de Jaime García parecía con el camino allanado para renovar su contrato en Huachipato, pero todavía no se anuncia formalmente, aunque el radar del refuerzo en la usina se activó. Con Carlos Herrera los díalogos progresan para que firme.

Herrera fue uno de los que terminó su vínculo con los Torteros. Y en la plana mayor del Huachi analizan seriamente hacerse con los servicios del mediocampista que también registra una experiencia en Fernández Vial. Llegaría al CAP con muchos minutos en el cuerpo.

Carlos Herrera en acción por Curicó Unido durante un partido de Copa Chile. (Felipe Zanca/Photosport).

En el Curi contabiliza 54 partidos y 5 mil 140 minutos sobre el terreno de juego. Habrá que ver en qué termina esta negociación, pero todo indica que será una nueva apuesta del Campeón del Sur en la segunda categoría del fútbol chileno. De allí trajo a Mario Briceño, por ejemplo. También a Benjamín Gazzolo.

Así terminó Huachipato en la tabla de la Liga de Primera 2025

Huachipato logró su boleto a copa internacional por la Copa Chile, pero no le alcanzó por su lugar en la tabla.

Así le fue a Curicó Unido en la tabla de la Primera B 2025

Curicó Unido la pasó muy mal en la temporada 2025 de la Primera B, aunque terminó en el puesto 13° de la tabla.

