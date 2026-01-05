Colo Colo ya se arma con todo para lo que será la campaña del 2026 y toma importantes decisiones con su plantel. El Cacique comenzó la pretemporada con novedades y un nuevo cortado en sus filas: Bruno Gutiérrez.

El lateral y defensor del Eterno Campeón parece no haber convencido a Fernando Ortiz después de sus primeros meses en el club. A sus 23 años y varias oportunidades, el zaguero no ha logrado afirmarse y todo indica de que deberá buscar un nuevo destino.

Esto, no sólo porque el Cacique ha tomado una particular medida con él, sino que también porque hasta le quitaron el dorsal que ha utilizado en su paso por el Monumental. Una decisión clara y que lo obliga a pensar en dar un paso al costado para relanzar su carrera.

Bruno Gutiérrez desaparece de la pretemporada de Colo Colo

El futuro de Bruno Gutiérrez parece estar muy lejos de Colo Colo. El defensor de 23 años sigue sin poder ganarse un lugar como titular y, con el arribo de Fernando Ortiz, parece haber perdido cualquier oportunidad de seguir en el Cacique.

Colo Colo le quitó la camiseta a Bruno Gutiérrez para el 2026. Foto: Photosport.

En la última temporada, el lateral apenas logró disputar tres partidos oficiales y sumó 55 minutos, rendimiento pobre para haber tenido dos técnicos. Con un año más de contrato y el club en una situación económica compleja, su carrera podría seguir en otro lado y desde el Eterno Campeón hubo un gesto claro para que se vaya.

Publicidad

Publicidad

En el inicio de la pretemporada 2026, Colo Colo ha mostrado a algunos de sus jugadores entre exámenes médicos y entrenamientos físicos. En las imágenes compartidas hasta ahora, en ninguna aparece Bruno Gutiérrez. Aunque eso no es lo único.

ver también ¡Ahora sí que sí! Colo Colo llega a acuerdo y deja partir a Alan Saldivia al fútbol brasileño

Matías Fernández Cordero, flamante primer refuerzo del Cacique para este año, había jugado al misterio con utilizar la 14 por su similitud de nombre con Matigol. No obstante, sorprendió a todos aparecieron con la 13, la que llevó el canterano albo en todo este tiempo.

El futuro del jugador está en el aire, aunque en los últimos días se conoció de un club interesado en sus servicios. Aunque para tener mayor claridad habrá que esperar a la reunión de directorio de este miércoles, donde puede haber novedades con refuerzos y salidas.

Publicidad

Publicidad

Bruno Gutiérrez paga caro el no haber demostrado nunca el ser un jugador a la altura de Colo Colo. El canterano tuvo oportunidades de sobra y ahora deberá definir si es que seguirá en las sombras o parte a buscar minutos que le permitan relanzar su carrera.

¿Cuáles son los números de Bruno Gutiérrez en Colo Colo?

Desde su debut hasta ahora, Bruno Gutiérrez ha logrado disputar un total de 57 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos no tiene goles, ha aportado con 2 asistencias y alcanza los 3.002 minutos dentro de la cancha.