El mercado de fichajes del fútbol chileno para 2026 se está moviendo y en las últimas horas hubo importantes noticias. Vicente Pizarro tiene todo listo para dejar Colo Colo y dar el “salto” al extranjero después de mucho esperarlo.

El mediocampista, que tuvo su año de consagración más allá del fracaso en el centenario, arma las maletas para ir a Argentina. Si bien todo apuntaba al interés de Independiente, hubo otro club que se metió por los palos y aseguró al Vicho: Rosario Central.

El Canalla entró con todo y, según revelaron, ya tiene listo el arribo del volante. Todo esto con un hombre clave detrás, el que facilitó el acuerdo que deja a los hinchas con la duda de si es realmente un salto de calidad.

Vicente Pizarro se va de Colo Colo a Rosario Central por Jorge Almirón

Los caminos de Vicente Pizarro y Colo Colo se separan ante la emergencia de hacer caja. El Vicho partirá del Cacique rumbo a Rosario Central de Argentina, un equipo que más allá de estar en el extranjero, no es lo que los hinchas esperaban para su futuro.

Vicente Pizarro deja Colo Colo para… ¿Dar un salto? Foto: Photosport.

La movida fue tan rápida que ha dejado muchas dudas, las que el periodista Edson Figueroa aclaró en su canal de YouTube la noche de este domingo. “La información que manejo yo desde el entorno del jugador es que el futbolista está listo en Rosario Central, pedido exclusivamente por Jorge Almirón“, destapó sobre el rol que tuvo el ex DT albo en la movida.

“Colo Colo lo tenía en vitrina, sabían que podían vender con Lucas Cepeda y Alan Saldivia. De hecho, el viernes Morón menciona que van a esperar por jugadores que pueden salir y los mencionó“, complementó.

Edson Figueroa remarcó que “esto estuvo siempre pensado. El tema es que ofertas de otras partes del mundo no hubo. Cuando me hablaban de Independiente, lo que me decían es que era Rosario Central“.

¿Cuáles son los montos involucrados? Según reveló el reportero albo “quedaría un porcentaje para Colo Colo, hay un acuerdo en los montos que quiere Colo Colo. En los próximos días se va a transformar en jugador de Rosario Central“.

Finalmente, enfatizó en que la billetera del Eterno Campeón está muy vacía como para decir que no a la propuesta. “El problema de caja es serio y se necesitaba vender a un futbolista“.

Vicente Pizarro se prepara para decirle adiós a Colo Colo, el equipo de sus amores y que lo formó desde muy pequeño. El Vicho se va a Rosario Central para cumplir su sueño de jugar en el extranjero y así tratar de llegar más allá del continente en el futuro.

¿Cuáles fueron los números de Vicente Pizarro en Colo Colo?

Vicente Pizarro comienza a despedirse de Colo Colo luego de haber disputado un total de 171 partidos oficiales. En ellos aportó con 13 goles y 7 asistencias en los 10.396 minutos dentro del campo de juego.

