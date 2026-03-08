2026 es un año clave para la Selección Chilena Femenina, pues deberá buscar la clasificación para el Mundial de Brasil 2027. Para ello, el equipo de Luis Mena completó su preparación para el tramo final de la Liga de Naciones Conmebol.

En esta ocasión, la escuadra nacional viajó hasta Paraguay para disputar dos partidos amistosos ante las guaraníes. El primero fue el miércoles y que acabó en victoria por 1-0, con anotación de Mary Valencia en el minuto 77.

El segundo de los juegos preparatorios de la Selección Femenina se disputó en el mismo escenario del anterior, el estadio Carfem de Ypané, a 22 kilómetros de Asunción. ¿El resultado? El mismo. 1-0 a favor de Chile, ahora con gol de la debutante Adriana Moreno (56′).

Selección Femenina va a paso firme rumbo al Mundial 2027

Después de esta tanda de amistosos, la escuadra de Luis Mena se enfocará en la próxima ventana del mes de abril, donde jugará tres encuentros claves por Liga de Naciones, en pos del objetivo de meterse en la próxima Copa del Mundo.

El viernes 10 recibirán a Argentina en un nuevo escenario, como el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, a partir de las 20:00 horas. Cuatro días después, el martes 14, desde las 22:00 horas, visitarán a Colombia en el Pascual Guerrero de Cali.

La triada de juegos para la Selección Chilena Femenina en Liga de Naciones culminará el sábado 18 de abril, cuando deban visitar a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Tras ello, le quedará un duelo por jugar en clasificatorias.

