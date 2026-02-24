La Selección Chilena Femenina se alista para volver a la Liga de Naciones Femenina CONMEBOL, torneo que entrega cupos al Mundial de Brasil. En abril, La Roja enfrentará a Argentina, Colombia y Uruguay en una triple fecha clave.

Como preparación, el equipo de Luis Mena disputará dos amistosos ante las guaraníes el 4 y 7 de marzo, ambos a las 19:00 horas, en Ypané.

Nómina de Chile vs. Paraguay

Las dirigidas por Luis Mena enfrentarán este compromiso con una nómina compuesta mayoritariamente por jugadoras del medio local, con el objetivo de sumar ritmo y minutos pensando en la clasificación al Mundial.

La nómina oficial de La Roja Femenina para visitar a Paraguay, es la siguiente:

Arqueras:

Christiane Endler – Olympique Lyonnais

Ryann Torrero – Colo Colo

Defensas:

Anais Cifuentes – Colo Colo

Fernanda Ramírez – Universidad Católica

Mariana Morales – Universidad de Chile

Constanza González – Colo Colo

Valentina Díaz – Universidad de Chile

Michelle Olivares Acevedo – Colo Colo

Camila Sáez – Bristol City

María Silva – Universidad de Chile

Mediocampistas:

Nayadet López Opazo – Alavés

Yastin Jiménez – Colo Colo

Yanara Aedo – Colo Colo

Yessenia López – Colo Colo

Millaray Cortés – Sevilla

Delanteras: