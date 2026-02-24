La Selección Chilena Femenina se alista para volver a la Liga de Naciones Femenina CONMEBOL, torneo que entrega cupos al Mundial de Brasil. En abril, La Roja enfrentará a Argentina, Colombia y Uruguay en una triple fecha clave.
Como preparación, el equipo de Luis Mena disputará dos amistosos ante las guaraníes el 4 y 7 de marzo, ambos a las 19:00 horas, en Ypané.
Nómina de Chile vs. Paraguay
Las dirigidas por Luis Mena enfrentarán este compromiso con una nómina compuesta mayoritariamente por jugadoras del medio local, con el objetivo de sumar ritmo y minutos pensando en la clasificación al Mundial.
La nómina oficial de La Roja Femenina para visitar a Paraguay, es la siguiente:
Arqueras:
- Christiane Endler – Olympique Lyonnais
- Ryann Torrero – Colo Colo
Defensas:
- Anais Cifuentes – Colo Colo
- Fernanda Ramírez – Universidad Católica
- Mariana Morales – Universidad de Chile
- Constanza González – Colo Colo
- Valentina Díaz – Universidad de Chile
- Michelle Olivares Acevedo – Colo Colo
- Camila Sáez – Bristol City
- María Silva – Universidad de Chile
ver también
Tiene 15 años, se luce en Colo Colo y fue llamada a la Roja adulta
Mediocampistas:
- Nayadet López Opazo – Alavés
- Yastin Jiménez – Colo Colo
- Yanara Aedo – Colo Colo
- Yessenia López – Colo Colo
- Millaray Cortés – Sevilla
Delanteras:
- Mary Valencia – Colo Colo
- Leslie Olivares – Fortaleza De Colombia
- Adriana Moreno – Coquimbo Unido
- Vaitiare Pardo – Universidad Católica
- Ambar Figueroa – Universidad Católica