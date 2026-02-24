Es tendencia:
Selección Chilena

¡Nómina oficial! La Roja define su equipo para el próximo amistoso contra Paraguay

La Roja femenina se mide en un nuevo amistoso internacional contra Paraguay.

Por Franccesca Arnechino

Nómina de Chile para el amistoso internacional.

La Selección Chilena Femenina se alista para volver a la Liga de Naciones Femenina CONMEBOL, torneo que entrega cupos al Mundial de Brasil. En abril, La Roja enfrentará a Argentina, Colombia y Uruguay en una triple fecha clave.

Como preparación, el equipo de Luis Mena disputará dos amistosos ante las guaraníes el 4 y 7 de marzo, ambos a las 19:00 horas, en Ypané.

Nómina de Chile vs. Paraguay

Las dirigidas por Luis Mena enfrentarán este compromiso con una nómina compuesta mayoritariamente por jugadoras del medio local, con el objetivo de sumar ritmo y minutos pensando en la clasificación al Mundial.

La nómina oficial de La Roja Femenina para visitar a Paraguay, es la siguiente:

Arqueras:

  • Christiane Endler – Olympique Lyonnais
  • Ryann Torrero – Colo Colo

Defensas:

  • Anais Cifuentes – Colo Colo
  • Fernanda Ramírez – Universidad Católica
  • Mariana Morales – Universidad de Chile
  • Constanza González – Colo Colo
  • Valentina Díaz – Universidad de Chile
  • Michelle Olivares Acevedo – Colo Colo
  • Camila Sáez – Bristol City
  • María Silva – Universidad de Chile
Tiene 15 años, se luce en Colo Colo y fue llamada a la Roja adulta

Mediocampistas:

  • Nayadet López Opazo – Alavés
  • Yastin Jiménez – Colo Colo
  • Yanara Aedo – Colo Colo
  • Yessenia López – Colo Colo
  • Millaray Cortés – Sevilla
Delanteras:

  • Mary Valencia – Colo Colo
  • Leslie Olivares – Fortaleza De Colombia
  • Adriana Moreno – Coquimbo Unido
  • Vaitiare Pardo – Universidad Católica
  • Ambar Figueroa – Universidad Católica
