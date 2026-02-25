Solo 19 segundos: O’Higgins sufre con gol más rápido en la Copa Libertadores 2026

No está soñando, es verdad. O’Higgins sufre un duro mazazo en su visita al Bahía por la Copa Libertadores. Es que el elenco brasileño logró remontar el marcador en contra y a los 19 segundos anotó el primer tanto sobre los rancagüinos. Lo que pone cuesta arriba la serie.

Así cómo usted lo lee. El elenco brasileño a los cinco segundos recuperó el balón y de inmediato se lanzó en dirección al arco de Omar Carabalí. Lo que terminó en el centro al área chica celeste y que William José conectó.

ver también Ojo celestes ¿Qué pasa si O’Higgins gana, empata o pierde hoy vs. Bahía por Copa Libertadores?

En primera instancia el tanto sorprendió hasta a los árbitros y encargados del VAR. Lo que pausó los festejos ya que se revisó una posible posición de adelanto. Sin embargo, se descartó y desató la locura de los fanáticos en el Fonte Nova por la insólita anotación.

La preocupación de inmediato se hizo notar en el cuerpo técnico de Lucas Bovaglio. Es que en menos del primer minuto de juego ya perdieron toda la ventaja que habían conseguido en el Estadio El Teniente. De momento la serie sigue igualada, por lo que de mantenerse el global 1-1 se define en penales.

Tweet placeholder

O’Higgins sufre gol a los 19 segundos: ¿El más rápido de la Copa Libertadores?

Lamentablemente para O’Higgins, el tanto de William José es el más rápido que se ha concretado en la Copa Libertadores 2026. Ahora en la historia del torneo el récord lo mantiene el argentino Félix Suárez que por la camiseta de Alianza Lima necesitó seis segundos para anotarle a Independiente. Lo que se registró en 1976.

Publicidad

Publicidad

Ahora el periodista Carlos Gómez detalló que en la historia de los equipos chilenos, este es el segundo tanto más rápido que se registra. El primero fue Alfredo Mendoza de Newells ante Colo Colo y que necesitó solo 7’. Lo que se registró en 1992 con Marcelo Bielsa en la banca del elenco trasandino.

Luego sigue William José con 19 segundos y cierra el podio Rubén Gómez por Cobreloa a Peñarol y que fue a los 30 segundos en el año 1981.

Tweet placeholder

Publicidad