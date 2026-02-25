Este miércoles, a partir de las 19:00 horas, O’Higgins de Rancagua visitará a Bahía de Brasil por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores, encuentro en el que los rancagüinos buscarán dar el gran batacazo de la jornada y así avanzar a la Fase 3 del certamen continental.

Un duro desafío para los celestes, que de todas formas confían en conseguir la clasificación tras el positivo 1-0 logrado en El Teniente la pasada semana, resultado que hoy por hoy los tiene con la primera opción de avanzar de fase.

ver también Formación de O’Higgins vs Bahía: Bovaglio ratifica para revancha en Copa Libertadores

En ese contexto, en RedGol te invitamos a conocer los distintos escenarios que podría enfrentar el cuadro rancagüino en esta importante ronda clasificatoria.

¿Qué pasa si gana, empata o pierde O’Higgins vs. Bahía?

Qué pasa si O’Higgins gana vs. Bahía

Sin duda, el resultado ideal para los rancagüinos. Con el 1-0 conseguido en El Teniente de Rancagua, una victoria en Brasil clasifica directamente a los celestes a la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Además, este resultado le asegura participación internacional durante el primer semestre para los celestes, ya que en caso de avanzar seguirá en la Copa Libertadores y, si queda eliminado en la siguiente ronda, pasará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Qué pasa si O’Higgins empata vs. Bahía

Con el 1-0 conseguido en Chile, una igualdad ante Bahía en el partido de vuelta también permitirá a los rancagüinos clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores y, al igual que en el caso de la victoria, asegurarán participación internacional durante el primer semestre.

Publicidad

Publicidad

Qué pasa si O’Higgins pierde vs. Bahía

Sin duda, el escenario más complejo para los rancagüinos, aunque aún podrían mantenerse con vida en la llave.

Si O’Higgins pierde, entrará en juego la diferencia de goles en la serie. Esto porque una derrota por un gol de diferencia permitirá definir al ganador mediante lanzamientos penales gracias al 1-0 conseguido en la ida.

Una caída por dos o más goles , en tanto, decretará la eliminación de los celestes del torneo Conmebol.

Publicidad

Publicidad

En resumen