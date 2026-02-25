Contra todo pronóstico, O’Higgins dio la sorpresa en Brasil y eliminó a Bahía en la Copa Libertadores. La gran figura fue Omar Carabalí, quien vivió una jornada soñada a nivel internacional.

Luego de conseguir un ajustado 1-0 en Rancagua, el Capo de Provincia viajó hasta el país de la samba con la misión de traer la clasificación en la maleta. Claro que no era para nada fácil, pero con personalidad y de las manos de su arquero, consiguieron el paso a la fase 3.

Gigante Omar Carabalí

O’Higgins no lo pasó bien en Brasil. A los 20 segundos comenzaron perdiendo con gol de Willian José. Cuando terminaba la primera parte, el mismo jugador repitió tras un dudoso penal. Si bien Omar Carabalí contuvo el remate desde los 12 pasos, en el rebote el delantero de Bahía no perdonó y colocó el 2-0. Era el aviso del arquero.

En la segunda parte, Arnaldo Castillo descontó para el Capo de Provincia y mandó la serie a lanzamientos penales. Fue momento para el show de Carabalí. El formado en Colo Colo, lejos de achicarse, sacó toda su personalidad para crear una pesadilla para Bahía.

Antes de cada lanzamiento rival, Omar Carabalí se iba hacia el fondo del arco. Con sus manos en la malla, se hincaba para arengarse a sí mismo. El árbitro Maximiliano Ramírez le llamó la atención en más de una oportunidad, incluso le puso amarilla por esto, pero el arquero buscaba retrasar la ejecución y traspasarle la presión al pateador.

Publicidad

Publicidad

¿Le resultó? Claro que sí, Carabalí atajó dos remates en la definición, con lo cual le dio la clasificación a O’Higgins a la fase 3 de la Copa Libertadores. En total, fueron tres penales los que contuvo en la jornada. El “truco” de hincarse en la malla lo solía hacer el histórico José “Pacho” Cevallos, mítico arquero ecuatoriano ganador de la Copa Libertadores 2008 con Liga de Quito.

Pacho Cevallos hincado en el Maracaná en la final de Copa Libertadores 2008. Imagen: Fox Sports

Carabalí es nacido en Ecuador, por lo que es muy probable que se haya inspirado en Pacho para volver locos a los jugadores de Bahía. De hecho, Cevallos también lo hizo en Brasil en la final contra Fluminense de la Libertadores 2008. En aquella ocasión, atajó tres penales, igual que el arquero de O’Higgins en la presente jornada.

Publicidad

Publicidad

O’Higgins enfrentará al ganador de Deportes Tolima y Deportivo Táchira en la fase 3 de la Copa Libertadores, con la misión de meterse en los grupos. Si quedan eliminados, al menos ya aseguraron su presencia en las zonas de la Copa Sudamericana.

En resumen: