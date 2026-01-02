El mercado de pases comenzó a moverse en Colo Colo y este 2 de enero el gerente deportivo, Daniel Morón, tomó la palabra. Ahí no se guardó nada y aclaró todas las dudas de la prensa.

Durante la presentación de Joaquín Sosa como nuevo defensa albo, el Loro fue consultado sobre las ofertas de sus figuras. Es que el adiós de Felipe Loyola en Independiente hizo que Vicente Pizarro nuevamente suene fuerte.

Además, en las últimas horas el nombre de Javier Correa también fue tema en Estudiantes de La Plata, para un retorno. Con ese panorama, Morón golpeó la mesa en el Estadio Monumental.

¿Siguen Correa y Pizarro en Colo Colo?

Daniel Morón admitió que el nombre de sus figuras pega fuerte en los equipos argentinos, pero que por ahora no se mueven de Colo Colo. Eso, a menos que existan ofertas concretas.

“Lo de Vicente no es ahora, siempre ha sido recurrente, con su nivel de juego seguramente siempre habrá tentaciones. Hoy no hay una propuesta económica al club, sí sentimos los rumores, es algo que estamos atentos que pueda ser, pero al momento no hay nada”, avisó.

En cuanto a la situación de Javier Correa, quien también tiene contrato vigente, Morón también cerró las puertas a una salida. Eso sí, aclaró que si llega un buen oferta, están dispuestos a negociar.

Morón habló fuerte y claro en Macul./Photosport

“Con lo de Correa, es lo mismo que con Cepeda y Pizarro. Siempre con nuestros jugadores hay expectativas en otros equipos, pero nada que pueda decir que ‘llegó propuesta’, no hay nada”, cerró.

