Colo Colo presentó su segundo refuerzo en el mercado de fichajes para la temporada 2026, con el nombre del uruguayo Joaquín Sosa quien tuvo su primera jornada en el estadio Monumental.

El jugador que viene desde el Bologna, cuadro italiano que lo mandó varias veces a préstamo, detalló como supo más de la histora del cuadro albo y qué lo motivó a venir.

En ese sentido, destapó una historia familiar que lo une con el club a la distancia, porque es muy cercano a un ex jugador de Colo Colo que está en la historia del club.

Fue en la conferencia de prensa cuando sorprendió con la referencia de Claudio Arbiza, quien se encargó de hablarle mucho del cuadro popular, porque es el novio de su mamá.

El histórico portero uruguayo que defendió a Colo Colo.

¿Qué le dijo Claudio Arbiza al nuevo refuerzo de Colo Colo?

Una cara de asombro pusieron los periodistas en la sala de prensa en el estadio Monumental, cuando Colo Colo decidió presentar al defensor Joaquín Sosa como su nuevo refuerzo.

En ese sentido, destapó una historia que lo marca en su inicio con la camiseta de los albos, teniendo en cuenta que recibió muchas buenas recomendaciones de Claudio Arbiza.

“Tuve referencias con Claudio Arbiza, que es el novio de mi madre, me comentó lo que era Colo Colo, un club enorme, me comentó que buscaban central y justo días después me llamó el técnico, es una emoción grande”, explicó.

El histórico portero uruguayo de Colo Colo sigue marcado de por vida con el sentimiento del cuadro albo, algo que le dijo a Morón por teléfono: “Me dijo que ahora estará más presente en los partidos”.

Revisa sus declaraciones: