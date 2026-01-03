Es tendencia:
Fútbol chileno

Era la obsesión de Colo Colo, ofrecieron un dinero “ridículo” y puede partir a Argentina

No hay mal que por bien no venga, dicen los optimistas. En este caso, el paso de este jugador a Colo Colo se cayó, pero surgen nuevos rumbos.

Por Jose Arias

El jugador que fue obsesión de Colo Colo.
Es una de las vedettes del actual mercado de pases. Bruno Cabrera hizo una temporada 2025 de excelencia y era lógico que este año que empieza, comenzara a sonar en distintos clubes.

Colo Colo pareció el primer interesado. Esto, porque el Cacique busca sí o sí un central que acompañe a Joaquín Sosa, ya presentado en el cuadro popular. Pero, para ello, cuenta con ofertas espurias.

Por eso, todo indica que Cabrera terminará cambiando de rumbo y yéndose a otro club. En este caso, se trata de un club argentino que estaría tentando al jugador pirata.

Lo buscan desde el otro lado de la Cordillera

Hay que aclarar algo. Pese a haber sonado en múltiples equipos, Bruno Cabrera mantiene contrato vigente con Coquimbo Unido, hasta fines de 2026. Es por eso que, cualquier club que lo desee, tendrá que pagar una cláusula de salida o pensar en un préstamo

Esta última es la fórmula que estarían preparando desde Newell’s Old Boys. El cuadro leproso quiere contar con la figura de Coquimbo Unido, tal como aseguró el periodista Coke Hevia.

La idea sería contar con un “préstamo con opción de compra obligatoria, por meta cumplida de 750 mil dólares”, según narró el profesional de las comunicaciones. Habrá que ver si esas negociaciones llegan a buen puerto.

¿Cuáles fueron los números de Bruno Cabrera en 2025?

Para el defensa coquimbano fueron 36 partidos jugados, de los cuales 27 fueron en la liga local, además de nueve en Copa Chile. Consiguió un total de cinco goles y una asistencia.

