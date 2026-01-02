“Me volví a enamorar del fútbol”: Cristián Zavala se despide de Coquimbo Unido y manda recado a Colo Colo

Cristián Zavala se transformó en una nueva baja de Coquimbo Unido. El delantero que fue clave en la campaña para conquistar el título de la Liga de Primera no pudo extender su estadía en el puerto pirata y debe volver a Colo Colo.

Así lo confirmó el propio Daniel Morón que en la presentación de Joaquín Sosa, confirmó el retorno del puntero derecho. “Terminó el campeonato y es jugador de Colo Colo. Tenía una cirugía de apendicitis y está en recuperación, se va a reintegrar cuando nuestros doctores le den el alta, pero él vuelve a Colo Colo”, apuntó.

De está forma, el Cacique suma una nueva variante para el 2026. Fernando Ortiz estaba en la búsqueda de un delantero rápido para utilizar las bandas. Por el sector izquierdo ya cuenta con Lucas Cepeda. Pero ahora con Zavala podrá cubrir la zona derecha y tener esa alternativa que tanto anhelo en sus primeros partidos.

El retorno de Cristián Zavala a Colo Colo

Pero este retorno de Cristián Zavala no será tan fácil como se imagina. Su salida en 2025 fue más que polémica. A los pocos minutos que recibió de Jorge Almirón, se sumó la pelea con Aníbal Mosa en pleno superclásico en el Estadio Nacional.

Zavala finalmente no sigue en Coquimbo y vuelve a Colo Colo

“Parece que le molestó que celebrará el penal de nosotros. Tuvimos un intercambio de palabra”, confesó el delantero tras lo ocurrido. Posteriormente fue cortado por Almirón y Coquimbo fue su salvación. A tal punto que tuvo su revancha y fue nuevamente campeón con el elenco pirata.

Por lo mismo lo reflejó en su carta de despedida en redes sociales. “Llegó el momento que nuestros caminos se separan otra vez. Solo tengo palabras de agradecimiento. Llegamos a Coquimbo siendo 3, y nos vamos del puerto con un 4º pequeño pirata”, recalcó.

“Agradezco a la hinchada, compañeros, staff y cuerpo técnico por la confianza que me entregaron cuando estaba en un momento complicado. Lograron que me volviera a enamorar del fútbol. Los dejo hoy, pero la vuelta está cerca. Muy en alto nuestra bandera! Porque somos EL MEJOR CAMPEÓN DE LA HISTORIA”, sentenció.

