El futuro de Cristián Zavala continúa en el aire. Aníbal Mosa señaló que siguen negociando con Coquimbo Unido para que se quede en el puerto pirata, pues ese es el deseo del jugador.

Sin embargo, tiene contrato vigente con Colo Colo y debería presentarse a la pretemporada si es que no se llega a acuerdo con el aurinegro. Algo que a Gonzalo Jara le parece buena noticia para el Cacique.

“Yo creo que no vuelve. Pero si vuelve, sería el mejor refuerzo de Colo Colo, por lo que le puede dar futbolísticamente”, señaló en TNT Sport. “No se debió ir, pero pasaron cosas”, agregó por el impasse que tuvo con Jorge Almirón.

Zavala define su futuro para seguir en Coquimbo Unido

La humillación que sufrió Zavala en Colo Colo

Daniel Arrieta complementó esa idea. “Incluso diría que hasta Zavala en esas últimas semanas fue humillado como deportista. Recuerdo que no lo dejaron entrenar, lo dejaron en el gimnasio”, sostuvo.

Carlos Villanueva dio su opinión, indicando que le conviene a Zavala regresar al Monumental. “Lo que significa una buena campaña en Colo Colo te abre más posibilidades. Creo que abre más puertas que Copa Libertadores con Coquimbo. Además destacar en una Copa es complejo, ya le cuesta a Colo Colo, la UC y la U”, dijo.

Gonzalo Jara retomó la palabra. “En esta etapa es importante saber qué es lo que quiere el jugador, que está bien en Coquimbo, pero no hay que conformarse con eso, debe aspirar a cosas más grandes desde lo futbolístico”, estableció.

“Ojalá mantenga su nivel, lo eleve y no se deje estar. Le veo proyección, la comodidad que pueda encontrar en Coquimbo, pero eso lo debe lleva a lo futbolístico para seguir creciendo”, dijo Jara.

Cerró su idea señalando que “puede ser jugador de selección, es desequilibrante. Debe mantener en el tiempo su carrera. Cuando le tocaba entrar en Colo Colo marcaba diferencia, en Chile es así con su velocidad, no sé quién más tiene su uno contra uno, quizás Cepeda”.

