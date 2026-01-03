Colo Colo comenzó oficialmente la pretemporada 2026. El Cacique se realizó los chequeos médicos de rutina para iniciar los primeros trabajos físicos. Los albos no tendrán competencias internacionales y el objetivo es volver a ser campeón.

Para ello, Fernando Ortiz ya sumó su primeros dos refuerzos: Matías Fernández y Joaquín Sosa. Pero también recuperó a uno de los que fue figura en el actual monarca de la Liga de Primera. Lo que tiene relación con el retorno de Cristián Zavala a Colo Colo.

El delantero de 26 años fue clave en la recta final del torneo y se transformó en ídolo en Coquimbo Unido. Por lo mismo, la dirigencia hizo todo lo posible por retener al puntero derecho.

Sin embargo, esto no fue posible y Daniel Morón oficializó su retorno. Lo que confirmó el propio jugador que a través de redes sociales se despidió de Coquimbo. “Lograron que me volviera a enamorar del fútbol. Los dejo hoy, pero la vuelta está cerca. Muy en alto nuestra bandera! Porque somos EL MEJOR CAMPEÓN DE LA HISTORIA”, aseguró en su Instagram.

El regreso de Cristián Zavala a Colo Colo

El tema es que la salida de Cristián Zavala de Colo Colo no estuvo ajena a polémicas. El delantero fue cortado por Jorge Almirón y hasta protagonizó fuertes cruces con Aníbal Mosa, el Presidente de ByN.

Pese a ello, el jugador tiene el respaldo de Fernando Ortiz para este 2026. Zavala por su parte fue uno de los primeros en llegar a la Clínica Meds y de los más solicitados por los hinchas que se encontraban en el recinto.

Zavala ahora buscará una nueva revancha en Colo Colo

La novedad de su retorno es que además de su nuevo look, y que utilizó para celebrar el título de Coquimbo, ahora tendrá nuevo dorsal.

En su anterior paso estuvo con la “14” pero ahora todo indica que pasaría a Fernández. Por lo que reapareció este sábado con el número 27 para el 2026. El que ya ocupó en su primera etapa y que le permitió ser campeón también con los albos.

