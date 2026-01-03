Con varias sorpresas: Los detalles del primer día de pretemporada de Colo Colo

Colo Colo ya trabaja en el 2026. El Cacique comenzó oficialmente su pretemporada este sábado 3 de enero, con los primeros chequeos médicos tras las fiestas de final de año.

La jornada comenzó en la Clínica Meds y uno de los primeros en llegar fue Arturo Vidal. El King tras celebrar el año nuevo en Costa Rica, reapareció con buen ánimo y se realizó los exámenes de rutina.

ver también “El interés desde Chile…”: desde Udinese le dan notición a Colo Colo por regreso de Damián Pizarro

En el reconocido edificio también aparecieron Javier Correa, que utilizó sus redes sociales para mostrar la nueva indumentaria de los albos. Gesto de compromiso con el Cacique en medio de los rumores de una posible salida a Estudiantes de La Plata.

Correa reapareció en medio de los rumores de una posible salida a Estudiantes

Pero una de las grandes sorpresas fue la confirmación del tercer refuerzo de Colo Colo. A Matías Fernández y Joaquín Sosa, este sábado se sumó Cristián Zavala. El delantero fue clave en el título de Coquimbo Unido, sin embargo el cuadro pirata no llegó a acuerdo y no extendió su vínculo con el jugador.

Por lo que tuvo que volver al Cacique. Ahora el delantero buscará su revancha tras la polémica salida en 2025 donde fue renegado por Jorge Almirón y hasta tuvo un duro cruce con Aníbal Mosa.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa con Alan Saldivia?

Pero no todo podía ser perfecto para Fernando Ortiz. Al menos así se dejó entrever con las declaraciones de Alan Saldivia. El central cumplió con los chequeos de rutina y se retiró rápidamente del recinto.

Al ser consultado por la prensa sobre su continuidad en Colo Colo y su deseo de quedarse, el propio uruguayo recalcó que “hay que ver”. Dejando la puerta abierta a una salida, y que sería al Vasco Da Gama de Brasil.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Lo llamativo es que medios partidarios al Gigante de Colina indican que la negociación está lista y que sería presentado en los próximos días. Por lo que el “Tano” Ortiz deberá buscar un nuevo especialista en dicha posición.