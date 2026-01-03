No es Independiente: Vicente Pizarro es tentado de otro equipo de Argentina

Colo Colo comienza a tomar nota de cara a la temporada 2026. Esto porque justo durante la presentación de Joaquín Sosa, Daniel Morón reconoció la posibilidad de salida de algunos jugadores del plantel por ventas, siendo Lucas Cepeda, Alan Saldivia o Vicente Pizarro, los nombres más repetidos.

Justamente este último es el jugador que hoy en día hace noticia ante el interés que ha despertado desde el extranjero. El volante formado en Macul ha sido vinculado en reiteradas ocasiones con Independiente de Avellaneda, club que habría manifestado un interés concreto por el mediocampista albo, sobre todo tras la probable salida de Felipe Loyola a Brasil, no obstante, ahora se conoció que otro club trasandino vendría por el jugador de La Roja.

ver también Sufre Colo Colo: el efecto rebote que provoca Felipe Loyola en el mercado de fichajes

Vicente Pizarro suma otro pretendiente en Argentina

Así es, el ‘Rojo de Avellaneda’ no es el único elenco trasandino tras los pasos del “Vicho”, al menos esto informó el periodista de TNT Sports, Gonzalo Fouillioux en las últimas horas.

El comunicador e hijo de Alberto Fouillioux adelantó a través de redes sociales que Rosario Central, elenco hoy dirigido por Jorge Almirón, también estaría observando de cerca la situación de Vicente Pizarro. Eso sí, por ahora todo se mantiene en el plano de los sondeos, sin propuestas formales sobre la mesa.

“Se habla de la posibilidad de que Matías Sepúlveda pueda ir a Lanús, lo mismo que Vicente Pizarro a Rosario Central. No parece loco por los entrenadores, pero a los clubes, por ahora, no ha llegado nada concreto”, señaló el comunicador a través de su cuenta de X.

(Foto: Captura)

Publicidad

Publicidad

La situación no parece casual, pero sí es llamativa, porque los dos equipos que pretenden al ‘Vicho’ tienen a ex DTs de Colo Colo en la banca. Por un lado, Independiente dirigido por Gustavo Quinteros, mientras que Rosario Central acaba de confirmar a Jorge Almirón para 2026.

El precio de Vicente Pizarro

Vicente Pizarro tiene una tasación cercana a los 3 millones de euros (3.5 M de dólares), según Transfermarkt. Además, de mantener contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre de 2027, por lo que cualquier salida dependerá exclusivamente de una oferta que convenza a Blanco y Negro, hoy dueño de su pase.

Almirón y Quinteros vendrían tras Vicente Pizarro. (Foto: Photosport)

Publicidad