Lucas Assadi ha sido una constante preocupación para Universidad de Chile en este mercado de fichajes. El atacante es el gran precio que tienen los azules y por lo mismo los rumores en torno a una venta han estado a la orden del día.

Uno de los elencos que más intentos ha hecho para llevarse al canterano del bulla es Atlético Mineiro, club que de la mano de Jorge Sampaoli espera quedarse con el fichaje del jugador.

Sin embargo, los métodos de pago en torno a la operación, la que sería en cómodas cuotas, están siendo la gran piedra de tope en todo esto. La U tiene miedo que no le terminen pagando todo y por lo mismo se opone a la venta.

Esto podría significar un portazo definitivo para el Atlético Mineiro. Aunque ojo, nada más lejos de eso, ya que el cuadro brasileño planea hacer un último intento para por fin quedarse con Assadi.

Atlético Minero otra vez a la carga por Lucas Assadi

Todo comenzó con la más reciente conferencia de prensa que dio Jorge Sampaoli, donde aseguró que “Lucas Assadi es un jugador que deseamos, que elegimos y que estamos monitoreando. Estamos intentando ver si existe la posibilidad de traerlo o no”.

“El mercado está abierto y siempre estamos esperando. Lo más importante es que estamos trayendo soluciones para el equipo”, agregó el casildense.

Atlético Mineiro le presentará una nueva oferta a Universidad de Chile por Lucas Assadi. | Foto: Photosport.

Pues bien, de acuerdo a información entregada por el periodista brasileño Guilherme Frossard en su Twitter personal, el Mineiro se la jugará por un esfuerzo extra para lograr el fichaje del chileno.

“Sampaoli lo insinuó en la rueda de prensa, le di seguimiento y… efectivamente, el Atlético Mineiro ha vuelto a la carga por Lucas Assadi. No sé cuál será el formato del próximo intento, pero no es un asunto cerrado para el Atlético, que sigue tras el jugador chileno. Esperemos y veremos”, escribió Frossard.

Cabe recordar que la U espera recibir poco más de cinco millones de dólares por el canterano, un cifra que en Sudamérica solo el lucrativo fútbol brasileño puede pagar.

Los números de Lucas Assadi en Universidad de Chile

El canterano de los azules jugó en el pasado 2025 un total de 30 partidos, siendo 16 por la Liga de Primera, siete en Copa Sudamericana, cinco en Copa Chile, uno en la Copa Libertadores y uno en la Supercopa. Anotó once goles y dio seis asistencias en 1728 minutos de acción.

