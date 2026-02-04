Lucas Assadi es uno de los mejores jugadores de Universidad de Chile y varios clubes lo quisieron en este mercado. Cinco para ser exactos, pero los Azules rechazaron todas las ofertas.

El talentoso jugador del Romántico Viajero tuvo una explosión en 2025 y de la mano de Gustavo Álvarez, logró demostrar todas las condiciones que prometía desde que era un juvenil. Por esta razón, era evidente que desde el extranjero lo iban a buscar.

Las ofertas que llegaron por Lucas Assadi

El mercado da y también quita. Es lo que vivía cada día Universidad de Chile. Así como buscaban refuerzos para su plantel 2026, estaban a la vista de lo que pasaba con las salidas. Uno de los protagonistas en este último ítem, era Lucas Assadi.

Las buenas actuaciones de Assadi en la Copa Sudamericana despertaron la atención de clubes de todo el mundo y según reveló Radio ADN, hubo cinco ofertas concretas por el “10” del Bulla, pero todas fueron rechazadas por su club.

Toronto FC de la MLS, puso alrededor de 2 millones de dólares sobre la mesa. Misma cifra ofreció Malmo de Suecia, pero tampoco sedujo a la U. Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli ofreció 2.5 millones de dólares y también recibió un portazo. Maccabi Haifa de Israel lo intentó con 2.7 millones de dólares y de igual manera no lograron comprarlo.

La oferta más alta fue la que tuvieron desde Metalist de Ucrania, pero Universidad de Chile también le dijo “no gracias” a los europeos. De esta manera, salvo un movimiento sorpresivo, Assadi se quedará en el CDA al menos hasta mitad de año. Los mercados en el viejo continente ya cerraron.

Assadi se queda en la U al menos hasta mitad de año. Imagen: Photosport

En el 2025, Lucas Assadi jugó 30 partidos, anotó 11 veces y entregó 6 asistencias. Fue la mejor temporada de su carrera, pero ahora a los 22 años tiene la vara más alta para ser quien lidere al Romántico Viajero en la lucha por el título de la Liga de Primera.