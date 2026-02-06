La Copa Davis vuelve a Chile con la serie de Qualifiers en el Court Central del Estadio Nacional, donde el combinado chileno espera el respaldo del público. Recordemos que Serbia llegará sin sus principales figuras, incluido Novak Djokovic, pero asoma como un rival de cuidado.

Nicolás Massú ya definió a sus singlistas para la serie de Copa Davis ante Serbia: Alejandro Tabilo y Tomás Barrios serán los encargados de salir a la cancha este viernes 6 y sábado 7 de febrero. Para el dobles, el capitán confirmó de momento la dupla Tabilo-Jarry, aunque dejó abierta la opción de cambios de última hora.

Barrios vs. Lajovic: Horario y dónde ver EN VIVO la Copa Davis

La serie parte este viernes 6 de febrero a las 18:00 horas, con el enfrentamiento entre Tomás Barrios (112°), quien le ganó la pulseada a Garín y abrirá la contienda ante Dusan Lajovic (123°).

A diferencia de otras instancias, la serie entre Chile y Serbia por los Qualifiers de Copa Davis no tendrá transmisión por televisión abierta. Pero si se podrá ver por TV a través de la señal de DSports y por streaming con la aplicación DGO.

DSports: 610 (SD) – 1610 (HD)

¿Qué se juega Chile ante Serbia en Copa Davis?

La llave entre Chile y Serbia es clave: el ganador avanzará a la segunda ronda de los Qualifiers y quedará a un paso de las Finales de la Copa Davis 2026, donde ya espera España.

Además, asegurará su lugar en las clasificaciones 2027 y evitará caer al Grupo Mundial I, mientras que el perdedor deberá jugar el repechaje en septiembre. Aunque Chile aparece como favorito en la arcilla del Nacional, la Davis siempre deja espacio para la sorpresa.