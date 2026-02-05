Es tendencia:
Copa Davis

Alejandro Tabilo vs. Ognen Milic: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la Copa Davis Chile-Serbia

Si Chile logra superar a Serbia, en la siguiente ronda deberá medirse nada menos que ante España.

Por Franccesca Arnechino

Programación Copa Davis Chile-Serbia.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTProgramación Copa Davis Chile-Serbia.

La Copa Davis vuelve a Chile con la serie de Qualifiers en el Court Central del Estadio Nacional, donde el combinado chileno espera el respaldo del público. Recordemos que Serbia llegará sin sus principales figuras, incluido Novak Djokovic, pero asoma como un rival de cuidado.

Nicolás Massú ya definió a sus singlistas para la serie de Copa Davis ante Serbia: Alejandro Tabilo y Tomás Barrios serán los encargados de salir a la cancha este viernes 6 y sábado 7 de febrero. Para el dobles, el capitán confirmó de momento la dupla Tabilo-Jarry, aunque dejó abierta la opción de cambios de última hora.

Tabilo vs. Milic: Dónde ver Chile-Serbia en Copa Davis

La serie parte este viernes 6 de febrero a las 18:00 horas, con el enfrentamiento entre Tomás Barrios (112°)quien le ganó la pulseada a Garín y abrirá la contienda ante Dusan Lajovic (123°).

Tras este encuentro es el turno de Alejandro Tabilo (73°), primera raqueta nacional que se medirá ante el joven de 18 años, Ognen Milic (462°)debutante en la Davis.

A diferencia de otras instancias, la serie entre Chile y Serbia por los Qualifiers de Copa Davis no tendrá transmisión por televisión abierta. Pero si se podrá ver por TV a través de la señal de DSports y por streaming con la aplicación DGO.

  • DSports: 610 (SD) – 1610 (HD)
En caso de ser necesario, los dos singles restantes serán nuevamente protagonizados por Tabilo y Barrios, en el caso de ‘Jano’, enfrentará a Lajovic y Barrios haría lo propio ante Milic.

Programación de Chile vs. Serbia por Copa Davis

Viernes 6 de febrero

  • Tomás Barrios vs. Dusan Lajovic desde las 18:00 horas.
  • Alejandro Tabilo vs. Ognen Milic al termino de Barrios vs. Lajovic.

Sábado 7 de febrero

  • Tabilo/Jarry vs. Sabanov/Sabanov desde las 18:00 horas por los dobles.
  • Alejandro Tabilo vs. Dusan Lajovic al termino del dobles.
  • Tomás Barrios vs. Ognen Milic al termino de Tabilo vs. Lajovic.
