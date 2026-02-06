Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Davis

Chile vs. Serbia: A qué hora juegan y qué canal transmite los dobles de Copa Davis con Tabilo y Jarry

Conoce los duelos de Copa Davis este sábado en el Estadio Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Copa Davis 2026.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTCopa Davis 2026.

El tenis de selecciones vuelve a tomarse Chile este fin de semana. La Copa Davis regresa al país y lo hace con un desafío de alto calibre, ya que el equipo nacional, liderado por Nicolás Massú, será local ante Serbia en el court central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, en el marco de la fase de Qualifiers.

EEn la previa, las miradas apuntaron especialmente al conjunto europeo, que arriba a Santiago con sensibles ausencias. A la ya confirmada baja de Novak Djokovic, su principal carta, se sumaron otros nombres importantes del ranking ATP como Miomir Kecmanovic (60°), Laslo Djere (92°) y Hamad Medjedovic (90°), dejando a Serbia con un panorama muy distinto al esperado.

Horario y dónde ver EN VIVO la Copa Davis

Posterior a los singles de este viernes, la serie continua este sábado, también desde las 18:00 horas cuando se desarrollen los dobles, ahí los representantes nacionales serán Alejandro Tabilo (310° en dobles) y Nicolás Jarry (sin ranking en dobles)ante los gemelos Ivan y Matej Sabanov, 220 y 221 del mundo respectivamente.

A diferencia de otras instancias, la serie entre Chile y Serbia por los Qualifiers de Copa Davis no tendrá transmisión por televisión abierta. Pero si se podrá ver por TV a través de la señal de DSports y por streaming con la aplicación DGO.

Chile vs. Serbia por Copa Davis: Horario y partidos por los Qualifiers 2026

ver también

Chile vs. Serbia por Copa Davis: Horario y partidos por los Qualifiers 2026

¿Qué se juega Chile ante Serbia en Copa Davis?

La llave entre Chile y Serbia es clave: el ganador avanzará a la segunda ronda de los Qualifiers y quedará a un paso de las Finales de la Copa Davis 2026, donde ya espera España.

Además, asegurará su lugar en las clasificaciones 2027 y evitará caer al Grupo Mundial I, mientras que el perdedor deberá jugar el repechaje en septiembre. Aunque Chile aparece como favorito en la arcilla del Nacional, la Davis siempre deja espacio para la sorpresa.

Publicidad

Programación de Chile vs. Serbia por Copa Davis

Viernes 6 de febrero

  • Tomás Barrios vs. Dusan Lajovic desde las 18:00 horas.
  • Alejandro Tabilo vs. Ognen Milic al termino de Barrios vs. Lajovic.

Sábado 7 de febrero

  • Tabilo/Jarry vs. Sabanov/Sabanov desde las 18:00 horas por los dobles.
  • Alejandro Tabilo vs. Dusan Lajovic al termino del dobles.
  • Tomás Barrios vs. Ognen Milic al termino de Tabilo vs. Lajovic.
Lee también
En vivo: Barrios va por el gran golpe ante Lajovic en la Copa Davis
Tenis

En vivo: Barrios va por el gran golpe ante Lajovic en la Copa Davis

El increíble invicto de Nicolás Massú en Chile por Copa Davis
Tenis

El increíble invicto de Nicolás Massú en Chile por Copa Davis

Alejandro Tabilo vs. Ognen Milic: Horario y dónde ver la Copa Davis
Tenis

Alejandro Tabilo vs. Ognen Milic: Horario y dónde ver la Copa Davis

Sufre baja de último minuto: La formación de Everton para visitar a Colo Colo
Chile

Sufre baja de último minuto: La formación de Everton para visitar a Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo