El tenis de selecciones vuelve a tomarse Chile este fin de semana. La Copa Davis regresa al país y lo hace con un desafío de alto calibre, ya que el equipo nacional, liderado por Nicolás Massú, será local ante Serbia en el court central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, en el marco de la fase de Qualifiers.

EEn la previa, las miradas apuntaron especialmente al conjunto europeo, que arriba a Santiago con sensibles ausencias. A la ya confirmada baja de Novak Djokovic, su principal carta, se sumaron otros nombres importantes del ranking ATP como Miomir Kecmanovic (60°), Laslo Djere (92°) y Hamad Medjedovic (90°), dejando a Serbia con un panorama muy distinto al esperado.

Horario y dónde ver EN VIVO la Copa Davis

Posterior a los singles de este viernes, la serie continua este sábado, también desde las 18:00 horas cuando se desarrollen los dobles, ahí los representantes nacionales serán Alejandro Tabilo (310° en dobles) y Nicolás Jarry (sin ranking en dobles)ante los gemelos Ivan y Matej Sabanov, 220 y 221 del mundo respectivamente.

A diferencia de otras instancias, la serie entre Chile y Serbia por los Qualifiers de Copa Davis no tendrá transmisión por televisión abierta. Pero si se podrá ver por TV a través de la señal de DSports y por streaming con la aplicación DGO.

¿Qué se juega Chile ante Serbia en Copa Davis?

La llave entre Chile y Serbia es clave: el ganador avanzará a la segunda ronda de los Qualifiers y quedará a un paso de las Finales de la Copa Davis 2026, donde ya espera España.

Además, asegurará su lugar en las clasificaciones 2027 y evitará caer al Grupo Mundial I, mientras que el perdedor deberá jugar el repechaje en septiembre. Aunque Chile aparece como favorito en la arcilla del Nacional, la Davis siempre deja espacio para la sorpresa.

Programación de Chile vs. Serbia por Copa Davis

Viernes 6 de febrero

Tomás Barrios vs. Dusan Lajovic desde las 18:00 horas.

Alejandro Tabilo vs. Ognen Milic al termino de Barrios vs. Lajovic.

Sábado 7 de febrero