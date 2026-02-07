Pronósticos Ñublense vs Deportes Limache: el equipo de Daniel Castro va por otro golpe

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Ñublense vs Deportes Limache, por la fecha 2 del Campeonato Nacional.

Ñublense será local ante Deportes Limache en la segunda jornada del Campeonato Nacional 2026. Será el tercer enfrentamiento entre ambos, ya que el año pasado igualaron en la primera ocasión y los Diablos Rojos se impusieron por la mínima en el segundo duelo. Los locales debutaron en este certamen con un empate ante Palestino, mientras que el Tomate Mecánico venció con autoridad a Colo Colo, con un marcador de 3-1.

Antes de que comience el juego, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Ñublense vs Deportes Limache

Anotará en cualquier momento: Ignacio Jeraldino 2.62 Anotará en cualquier momento: Daniel Castro 2.87 Total de goles de Ñublense en la primera mitad: Menos de 0.5 1.80

Jeraldino empieza con el pie derecho en Ñublense

Ignacio Jeraldino firmó un gran 2024 con Audax Italiano, al anotar 12 goles en 29 apariciones. Sin embargo, no logró repetir ese rendimiento en su paso por Unión Española, donde marcó seis tantos en 27 partidos y terminó perdiendo la categoría.

En la presente campaña defiende la camiseta de Ñublense y ya debutó con gol: convirtió el tanto de su equipo en el empate 1-1 frente a Palestino.

Anotará en cualquier momento: Ignacio Jeraldino – 2.62 en bet365

Daniel Castro, el motor ofensivo de Deportes Limache

Daniel Castro continúa brillando con Deportes Limache y se ha consolidado como el gran emblema del equipo. Luego de los ascensos logrados, firmó una destacada temporada 2025 en el Campeonato Nacional, con 12 goles en 25 partidos, además de ser clave en la histórica campaña en Copa Chile, donde aportó cinco tantos y dos asistencias en 11 encuentros para llevar al Cervecero hasta la final.

El 2026 también lo comenzó en alto nivel: marcó en la semifinal de la Supercopa de Chile, aunque su equipo no logró avanzar a la final, y en la primera fecha de la liga fue determinante con un gol y una asistencia en el triunfo 3-1 sobre Colo Colo. En total, Castro suma ocho goles y tres asistencias en sus últimos nueve compromisos oficiales con Deportes Limache.

Anotará en cualquier momento: Daniel Castro – 2.87 en bet365

Los Diablos Rojos, con flojo arranque en casa

Los Diablos Rojos no mostraron buenos números en la temporada pasada. De hecho, en nueve de sus 15 partidos disputados como locales en la Liga de Primera, no lograron anotar goles durante el primer tiempo.

Total de goles de Ñublense en la primera mitad: Menos de 0.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en Ñublense vs Deportes Limache

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Ñublense vs Deportes Limache: últimos partidos