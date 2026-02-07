Es tendencia:
Copa Davis

En vivo: Matías Soto debuta como singlista en Copa Davis ante Branko Djuric

El copiapino jugará ante el cuarto singlista de Serbia para dar continuidad a la serie por las Qualifiers del certamen.

Por Alfonso Zúñiga

Matías Soto jugará el cuarto punto para Chile ante Serbia en Copa Davis.
Matías Soto jugará el cuarto punto para Chile ante Serbia en Copa Davis.

Continúa la acción de la Copa Davis. Por decisión del capitán Nicolás Massú, será el copiapino Matías Soto, número 389° del ranking ATP, quien tendrá su debut absoluto como singlista en el certamen internacional, para jugar el cuarto punto ante Serbia.

Para este encuentro, el nacional deberá enfrentarse a Branko Djuric (499°), quien tomará el lugar de Dusan Lajovic, quien se lesionó tras su derrota ante Tomás Barrios, en un encuentro que sólo servirá para cumplir con el calendario.

La excelente noticia que recibió Tomás Barrios tras su victoria en la Copa Davis

La excelente noticia que recibió Tomás Barrios tras su victoria en la Copa Davis

Marcador de Chile vs. Serbia por Copa Davis

Clasificaciones Copa Davis1° set2° set3° set
Matías Soto (Chile)
Branko Djuric (Serbia)
LA COPA DAVIS CONTINÚA

Nos quedamos en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, para ver el debut absoluto como singlista de Matías Soto, quien se enfrentará al serbio Branko Djuric. Acompáñanos en RedGol.

