Continúa la acción de la Copa Davis. Por decisión del capitán Nicolás Massú, será el copiapino Matías Soto, número 389° del ranking ATP, quien tendrá su debut absoluto como singlista en el certamen internacional, para jugar el cuarto punto ante Serbia.
Para este encuentro, el nacional deberá enfrentarse a Branko Djuric (499°), quien tomará el lugar de Dusan Lajovic, quien se lesionó tras su derrota ante Tomás Barrios, en un encuentro que sólo servirá para cumplir con el calendario.
ver también
La excelente noticia que recibió Tomás Barrios tras su victoria en la Copa Davis
Marcador de Chile vs. Serbia por Copa Davis
|Clasificaciones Copa Davis
|1° set
|2° set
|3° set
|Matías Soto (Chile)
|–
|–
|–
|Branko Djuric (Serbia)
|–
|–
|–