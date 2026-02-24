En vivo: Matías Soto vs Vilius Gaubas por la primera ronda del Chile Open

La segunda jornada del Chile Open arranca este martes, con el gran debut del nacional Matías Soto (316° del mundo) en un cuadro principal de un torneo ATP.

El número 5 del tenis chileno se medirá ante el lituano Vilius Gaubas (107°), quien viene de perder en la última ronda de las clasificaciones, pero entró al main draw como lucky loser.

Mátías Soto se iba a medir con el argentino Tomás Etcheverry, sin embargo, el flamante campeón del Rio Open se bajó del Chile Open tras su tremenda semana en Brasil.

ver también Bautista de la Peña suma triunfos y le ganó en Estados Unidos al tenista más viejo del mundo

Marcador: Matías Soto vs Vilius Gaubas