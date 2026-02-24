Es tendencia:
Chile Open

En vivo: Matías Soto vs Vilius Gaubas por la primera ronda del Chile Open

El tenista chileno tiene su debut en el ATP de Santiago ante el lituano, que entró al cuadro como lucky loser.

Por Carlos Silva Rojas

Matías Soto debuta en el Chile Open.
La segunda jornada del Chile Open arranca este martes, con el gran debut del nacional Matías Soto (316° del mundo) en un cuadro principal de un torneo ATP.

El número 5 del tenis chileno se medirá ante el lituano Vilius Gaubas (107°), quien viene de perder en la última ronda de las clasificaciones, pero entró al main draw como lucky loser.

Mátías Soto se iba a medir con el argentino Tomás Etcheverry, sin embargo, el flamante campeón del Rio Open se bajó del Chile Open tras su tremenda semana en Brasil.

Bautista de la Peña suma triunfos y le ganó en Estados Unidos al tenista más viejo del mundo

ver también

Marcador: Matías Soto vs Vilius Gaubas

Chile Open, primera ronda1° set2° set3° set
Matías Soto (316°)10
Vilius Gaubas (107°)3*0
SUFRE SOTO

Revés con slice a la red de Soto y Gaubas se pone arriba 3-0 en la cuenta. El chileno perdió su servicio en el segundo game.

¡EMPIEZA EL PARTIDO!

Matías Soto y Vilius Gaubas se miden por la primera ronda del Chile Open. El lituano está con el servicio en el arranque del partido.

JUGADORES EN LA CANCHA

Matías Soto y Vilius Gaubas ya hacen el trabajo de calentamiento en Court Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo.

El europeo será el encargado de iniciar el partido con su servicio.

¡SE VIENE!

El debut de Matías Soto en un torneo ATP será en San Carlos de Apoquindo. El chileno vive los minutos previos a su partido con el lituano.

TABILO LLEGA CANSADO

Alejandro Tabilo conversó con El Mercurio y reconoció que si el torneo no hubiese sido en Chile, se bajaba.

“Como hay pocos torneos, hay que aprovechar y jugarlo. Si no hubiera sido acá, lo habría pensado mucho más. Incluso si hubiera ganado Río, habría jugado sí o sí aquí, porque me encanta”, dijo el zurdo.

POCO RITMO

El último partido en el circuito de Matías Soto fue el pasado 7 de febrero, cuando le ganó al serbio Branko Djuric por 6-7 (2), 7-6 (4) y 10-7 por la Copa Davis.

SÚPER MARTES

La programación del Chile Open de este martes está cargada de partidazos.

CAMBIO DE RIVAL

El sorteo decidió que Matías Soto iba a debutar con el argentino Tomás Etcheverry, pero como ganó el ATP de Río de Janeiro se bajó del certamen chileno y ahora el oponente del nacional es el lituano.

DEBUTA SOTO

El tenista chileno Matías Soto tendrá su gran estreno en el ATP de Santiago, cuando desde las 13:00 horas se mida ante el lituano Vilius Gaubas.

¡BUENAS TARDES!

Buenas tardes amig@s de RedGol, empezamos con los relatos del segundo día de competencia del Chile Open.

