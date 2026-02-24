Una semana desgastante pero productiva tuvo Alejandro Tabilo, quien viene de llegar a la final del Rio Open y con ello avanzar hasta el casillero 42° del ranking de la ATP.

El circuito profesional no da descanso y este mismo martes el número 1 nacional vuelve a escena, nada más y nada menos en el Chile Open, donde es el gran crédito local.

Tabilo se estrena en San Carlos de Apoquindo ante un viejo conocido, porque jugará con Tomás Barrios (112°), su ex compañero de equipo cuando ambos entrenaban con Guillermo Gómez.

El sueño de Alejandro Tabilo en el Chile Open

Alejandro Tabilo conversó con El Mercurio en la antesala a su estreno en el ATP de Santiago, y reconoció que llega con complicaciones físicas, pero no se baja del torneo por el amor que siente por el certamen nacional.

“Como hay pocos torneos, hay que aprovechar y jugarlo. Si no hubiera sido acá, lo habría pensado mucho más. Incluso si hubiera ganado Río, habría jugado sí o sí aquí, porque me encanta”, dijo el zurdo.

Luego, el nacido en Toronto reconoció que “sería mi sueño ganar el Chile Open. Jugar en casa es especial, ojalá algún día pueda conseguirlo, es una de mis mayores metas”.

“Es una lástima que me tocó contra un chileno, pero ojalá poder avanzar y sentir esta sensación tan especial de jugar en casa, con toda mi gente. Me motiva mucho poder avanzar”, cerró Tabilo.

Alejandro Tabilo y Tomás Barrios jugarán este martes desde las 20:00 horas y podrás seguir los detalles por RedGol.

