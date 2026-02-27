Patricio Rubio lamentó nuevamente una derrota de la Unión Española ante Deportes Recoleta, pero esta vez fue por la Primera B 2026. El cuadro hispano cayó por 2-1 ante el equipo adiestrado por Francisco Arrué, que contó con los goles de Branco Provoste y Felipe Báez.

En tanto, para el elenco de la colonia española anotó un golazo el argentino Ulises Ojeda, quien puso una volea en un lugar imposible para el golero Jaime Vargas. Luego del encuentro, el capitán de la Furia Roja sacó la voz con algo parecido al nombre de la barra hispana.

“Una derrota dura, un rival complicado en una cancha difícil, no en las mejores condiciones. Ellos supieron hacer su juego, nosotros no pudimos hacer el nuestro y se refleja en el resultado”, resumió Rubio en el estadio Municipal recoletano, donde no encontró un buen césped.

Branco Provoste engañó a Martín Rodríguez en el primer penal, pero le atajaron el segundo. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Condiciona el árbitro, que creo que fue una de las figuras. Se comió un penal muy claro que condiciona el partido, te va mermando con amarillas, es difícil”, acusó Rubio. Se refería a un remate que dio en la mano del defensor central Fabrizio Tomarelli.

La jugada que alegó Patricio Rubio. (Captura TNT Sports).

Publicidad

Publicidad

Pero no fue pitado por Pozo. “No me gusta hablar de eso, pero hay estas instancias que hay que hacerlo. Fue muy notorio”, aseguró el experimentado ariete, quien volvió a los hispanos luego de una estadía de cuatro años en Ñublense de Chillán.

ver también Branco Provoste tras su debut en la Primera B: “Recibí mucho odio en Colo Colo, pero me hice cuero de chancho y sufren…”

Rubio enciende las dudas de Unión Española por el arbitraje vs Recoleta

A Patricio Rubio le quedó un aroma algo podrido luego de la derrota que la Unión Española firmó ante Deportes Recoleta en la segunda jornada de la Primeras B. El ariete ya conoce bien a ese rival, pues ya se lo topó dos veces en la fase grupal de la Copa Chile.

Esta mano de Gabriel Norambuena tras un tiro de Gonzalo Álvarez sí fue penal a favor de Recoleta. (Captura TNT Sports).

Publicidad

Publicidad

“Es nuestro tercer partido con Recoleta y van tres penales que no nos cobran. Un poco raro”, sentenció el Pato Rubio, quien de inmediato le puso un manto de dudas a los cobros que involucran al equipo adiestrado por Gonzalo Villagra, que había tenido un debut triunfal ante San Luis de Quillota.

Patricio Rubio sacó la voz por un penal que no le cobraron a la Unión Española. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Pero no pudo refrendar ese buen comienzo ante el Reco. Por lo pronto, al menos en la Primera B, Unión Española tendrá varios días para corregir detalles: el 10 de marzo, los hispanos recibirán a Magallanes en la 3° jornada, mientras que el cuadro recoletano visitará a Deportes Puerto Montt.

Publicidad

Publicidad

ver también Ex U de Chile es presentado en su nuevo club: “Me toca demostrar el gran jugador que soy”

Revisa el compacto del triunfo del Reco vs Unión Española en la Primera B

Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Unión Española suma tres puntos, mientras que Deportes Recoleta cosecha puntaje ideal al cabo de dos partidos en la Primera B 2026.

Publicidad