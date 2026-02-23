Branco Provoste fue sindicado como una de las grandes promesas de Colo Colo cuando estaba en el fútbol formativo, pero nunca pudo refrendar esas expectativas. A pesar de que contó mucho para Mario Salas en la dirección técnica de los albos, finalmente su camino lo llevó a otros terrenos.

Pasó por Ñublense, Deportes Limache y el año pasado estuvo en Cobreloa, aunque no logró el ascenso ni le renovaron el contrato en Calama. Por eso mismo, se unió a Deportes Recoleta, que comenzó su participación en la Primera B con una gran victoria de visitante vs Santiago Wanderers.

Luego del triunfo ante el Decano, Provoste conversó con Mundo Cracks y recordó su etapa alba. “Soy colocolino, quizá la gente de Colo Colo no me ve muy bien. Pero la gente no me conoce, los que sí me conocen del mismo club no hablan mal de mí”, manifestó el volante de 25 años, quien fue titular en la escuadra adiestrada por Francisco Arrué.

Branco Provoste ante Walter Montillo en la final de la Copa Chile que Colo Colo le ganó a la U en Temuco. (Raul Zamora/Photosport).

“Recibí mucho odio, pero ni siquiera me conocen. Los invito a conocerme, yo no sufro. Uno se hace cuero de chancho, como se dice, pero la familia y los padres sufren mucho”, manifestó Provoste, quien de todas formas conserva una gratitud muy importante para el Cacique.

Ante eso, planteó que “fui muy feliz por Colo Colo, me dio herramientas para ser el jugador profesional que soy. Conocí al amor de mi vida, pronto dios mediante seremos padres pronto. Ni siquiera te imaginas lo feliz que estoy”. Se refería a su esposa, Fernanda Contreras, una ex delantera del equipo femenino.

Branco Provoste revive su experiencia en Colo Colo, el Manchester City y pide apoyo para el Reco

Para Branco Provoste, hubo una experiencia inolvidable mientras era una promesa del semillero en Colo Colo. Fue a un período de prueba en el Manchester City de Inglaterra. Algo que atesora entre sus recuerdos más preciados.

“Hermoso recuerdo. Fueron dos semanas de mucho aprendizaje, lo disfruté mucho. Doy gracias por esa oportunidad, más grande y maduro recuerdo todo lo vivido, todo lo que ha costado. Pero el apoyo de mi familia, mis papás y mi esposa me ha ayudado. Hay que seguir disfrutando”, aseguró.

Y también solicitó respaldo para el equipo donde milita. “Le pido a la gente que apoye a Recoleta, es un equipo muy trabajador de muy buenas personas. Doy gracias a dios por esta oportunidad, que estoy aprovechando al máximo”, sentenció Provoste sobre su estadía en el cuadro textilero.

Revisa el compacto del triunfo de Recoleta ante Wanderers en la Primera B

Así va la tabla de la Primera B 2026

Deportes Recoleta es uno de los cinco equipos que logró una victoria en la jornada inicial de la Primera B 2026.

