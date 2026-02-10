Mientras Colo Colo vive un turbulento presente en lo deportivo, se podría decir que el amor sí le da buenas noticias a quienes supieron defender la camiseta alba. Tal es el caso de dos jugadores que pasaron por el equipo, tanto en el plantel masculino y femenino.

Se trata de Branco Provoste y Fernanda Contreras, quienes están casados y tienen una larga historia de amor luego de conocerse en el Estadio Monumental. El canterano albo y la mujer fitness (se retiró del fútbol por lesiones) hoy viven un emotivo presente.

Es que mediante las redes sociales dieron a conocer el embarazo de la nutricionista, quien con emotivas palabras mostró avances de su proceso. Eso, junto a tiernas fotos en compañía del actual jugador de Deportes Recoleta.

Así luce hoy la pareja de Colo Colo

Casados y enamorados, Branco Provoste y Fernando Contreras dieron a conocer cómo avanza el embarazo de la ex jugadora. Con emotivas postales y mensajes, la mujer contó detalles de su proceso.

“Un día aceptas ser su novia y al otro estás viendo crecer una parte de los dos. 12 años conociéndonos, 11 juntos. Nos conocimos jugando fútbol, crecimos en el deporte y hoy la vida nos regala el desafío más lindo”, posteó Contreras.

Por ello, le dedicó un párrafo especial a su marido y padre de su nuevo hijo(a) diciendo que están “a semanas de conocer al amor más grande de nuestra vida.

Vivir esta etapa con el amor de mi vida, con mi mejor amigo, es un regalo y bendición inmenso”.

“Ser mujer, deportista, sentirme fuerte y también femenina siempre ha sido parte de mí…. Se viene una nueva etapa y la estamos viviendo con el corazón lleno“, cerró.

