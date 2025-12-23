Corría el año 2017 cuando Colo Colo fue noticia por un partido entre los planteles masculino y femenino de aquella época, momento que se volvió viral y llamó profundamente la atención por el encontrón entre dos jugadores de ambos planteles, Branco Provoste y su pareja, Fernanda Contreras.

Desde entonces, Fernanda se convirtió en un fenómeno en redes sociales, sumando una importante cantidad de seguidores y seguidoras en Instagram, mientras paralelamente continuaba con su carrera como futbolista, hasta que una lesión la obligó a dejar la actividad.

Tras ello, comenzó un nuevo capítulo en su vida fuera de las canchas, donde fue una de las sucesoras de Lucila Vit en el extinto programa Fox Fit en 2020. Posteriormente, atravesó una etapa en la que asumió un rol más secundario en la vida pública, utilizando las redes sociales para la creación de contenido de belleza y salud, hasta ahora, cuando tras un silencio de varios meses, regresó con una de las noticias más importantes de su vida.

El ‘encontrón’ en cancha entre Branco Provoste y su pareja, Fernanda Contreras en 2017.

Fernanda Contreras luce avanzado embarazo en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 54 mil seguidores, Fernanda Contreras Moreno, volvió a redes sociales promocionando una rutina en un gimnasio ubicado en la ciudad de Calama, donde hasta este año jugaba su ahora esposo Branco Provoste, y lució un avanzado estado de gravidez.

La publicación, que acumula más de 23 mil ‘likes’, logró una importante cantidad de comentarios celebrando la imagen actual de la ex jugadora del Cacique y rostro de televisión. Uno de los comentarios fue Provoste, quien le comentó un emotivo: “Hermosa mi vida 🥹 !!!” acompañado de varios emojis, uno de ellos de una ‘familia con un menor’. 😍😍😍🧑‍🧑‍🧒”

Contreras fiel al estilo que ha adoptado en el último tiempo, mantiene su hermetismo en redes y además de la publicación anterior, solamente ha subido ‘historias’, con una duración de 24 horas, que dan muestra del avance de su embarazo.