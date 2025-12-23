Mientras el plantel de Colo Colo Femenino se encuentra de vacaciones, en Blanco y Negro ya trabajan en la planificación del equipo para la temporada 2026.

Recordemos que en los últimos días, el club confirmó la renovación de nueve jugadoras que son consideradas claves para Tatiele Silveira, entre ellas está Ryann Torrero, Dahiana Bogarín, Camila Martins, Yenny Acuña, Yanara Aedo, Michelle Acevedo, Rachel Ramírez y María José Urrutia.

Pero el escenario no fue el mismo para todas y varias futbolistas no renovaron su contrato, por lo que deberán buscar nuevos desafíos. Una de ellas se despidió en las últimas horas.

La sentida despedida que remeció a Colo Colo Femenino

Fue así como la noche de este lunes, que la arquera Catalina Mellado anunció la partida del Cacique, con emotivas palabras que emocionaron a la hinchada que la apoyó en redes sociales: “Hoy me toca decir adiós a una parte importante de mi vida. Colo Colo no fue solo un club para mí, fue una casa y un sueño cumplido“, comenzó relatando Mellado.

Destacando el orgullo que siente por haber sido parte de las albas, “Aquí crecí, aprendí y soñé. Vestir esta camiseta significó orgullo, responsabilidad y un amor que llevaré conmigo para siempre“

La joven portera agradeció el apoyo: “Gracias a cada compañera, cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan día a día por este club. Gracias por el aprendizaje y por cada momento compartido dentro y fuera de la cancha (….) A la hinchada, gracias por el apoyo incondicional, por empujar siempre y por hacer sentir que nunca estábamos solas“.

Finalmente, selló el emotivo mensaje: “Me voy con el corazón lleno y agradecida por cada momento vivido. Colo Colo seguirá siendo parte de mi historia y de quien soy“. Al parecer, el futuro de Mellado seguiría en Chile, ya que sería una de las jugadoras pretendidas para Universidad Católica en 2026.